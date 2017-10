20.10.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | DJs Ketch/Ün + Karaoke | 19.00

Bundesanstalt für Wasserbau | Hot Autumn Jazz | Florian Hoefner Group | 19.00 | Lehel trifft Zanki | 21.00

Café Emaille | 10er-Eis | Rock-/Pop-Covers | 20.30

Die Stadtmitte | Eko Fresh | 20.00 | 2000er Party | 23.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Gotec | Mindgate | Goa/Psy | 23.00

Jakobus-Theater | Liedermacherabend: Nora Beisel/Georg Grieg | 20.00

Johanniskirche Südstadt | Aufbruch ins Ungewisse | Abstrakt Orchester | Jazz Suite | 20.00

Jubez | Spirit Of The Blues | 20.30

Kohi | Coals Cold | Pop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Peter Funk | Blues & Steel Guitar | 20.00

Schalander | Eleanor McEvoy | 20.00

Substage | Quota & Monoxside | Alternative Rock | 21.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Altes Volksbad MA | Le Prince Harry/Idiophon | Electro/Synth/Wave | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Mobile Home feat. Steffen Weber | 20.30

Café Central Weinheim | Hass | Punkrock | 21.00

EinTanzHaus MA | Enjoy Jazz | Komitas Vardapet: Six Dances for Piano performed by Keiko Shichijo | 22.30

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Moondance | 19.30

klag-Bühne Gaggenau | Liza da Costa & Hotel Bossa Nova | 20.00

Kupferdächle PF | Karaoke | 19.00

Löwensaal Nöttingen | Lucky Strings | 20.00

Schloss Schwetzingen | Enjoy Jazz | Wolfgang Muthspiel Quintet | 20.00

Zehntscheuer Linkenheim | Roundabout: Beatles go Fingerpicking | 19.00



Bühne/Klassik

Amerikan. Bibliothek | Superwurm | Figurentheater ab 4 J. | 16.00

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett : Rusalka | 20.00 | Faust | 20.00 | Safe Places | 20.00

Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | 19.30

Insel | Herbstwind | Konzert ab 3 J. | 9.30 + 11.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Klaviermusik | 12.15

marotte Figurentheater | FEM Fatale | Impro-Theater | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Gedok-Ausstellung: Vernissage | Piotr Tomczyk, Tanzperformance | 19.00

Schloss Gottesaue | Skrjabin: Alle Sonaten | 19.30

Region

Autohaus Morrkopf Weingarten | Lucie Horsch (Flöte) | 20.00

Bildungszentrum Königsbach | R. Friedrich (Trompete)/F. Martino (Klavier)/Südwestdt. Kammerorchester PF | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Von Köchen und Kämpfen | 20.00

Exil-Theater Bruchsal | Ob so oder so | von O. Bukowski | 20.00

Festplatz-Zelt Weingarten | Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer | Marionetten-Theater | 16.30

Harmonie Heilbronn | Max Raabe und das Palastorchester | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Radalou | Mental-Magie | 20.00

Jugendstilfesthalle Philippsburg | Stefan Waghubinger | Kabarett | 20.00

Kurhaus BAD | Sinfoniekonzert | 20.00

Rosengarten MA | Grease | Musical | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die verlorene Ehre der Katharina Blum | 19.30

Uni LD (Audimax) | Chin Meyer | Kabarett | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Boesner Künstlerbedarf | Sennelier Abstract Acrylfarbe | W. Ihle, Vorführung | 10.30 + 13.00

Hoser + Mende (Karlstr. 76) | Eingeschlossen nach Ladenschluss: Stöbern, Schmökern und Genießen | 19.00

Kinemathek | Ein großes grünes Tal | Georgien, dt. UT | 19.00 | Transmissions Kurzfilm Foyer | 21.15

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | 4th Council of Europe Platform Exchange on Culture and Digitisation | www.zkm.de

Region

Schloss MA | Ds kulturelle Erbe der Zukunft | Symposium | 9.30

Stadthaus N1 MA | Architekturtage: Urban Thinkers Campus | Kolloquium | 19.00

Stadtmuseum Baden-Baden | Franz Simon Meyer in Zeiten der Revolution (1829-1849) | S. Diziol, Buchpräsentation | 19.00