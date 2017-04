21.04.2017

Club/Live Musik

AKK | Threshold to Outer Space | Beats | 21.00

Alte Hackerei | Sons Of Sounds & Scarlet Aura/DJ Rocksamuray | 21.00

Die Stadtmitte | Desasterkids/To The Rats And Wolves | 20.00 | DJ Tide/Bab_C | 23.00

Dorfschänke | Mad House | Rock-Covers | 21.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Gotec | Sutura/Datapimp | Hardtechno | 23.00

Jubez | Dudefest | Doom/Postmetal/Drone/Hardcore | 17.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Manic Beats | Deephouse/Electronica | 23.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi solo | 20.00

Substage | Foreign Diplomats | 20.30

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

ZKM | IMA_experiments 9: group A (Synth Wave)/DJ Philip Berg (Electronica/Techno) | 21.00

Region

Altes Kaufhaus LD | Los Paperboys | 20.00

BadnerHalle Rastatt | Die Amigos | 20.00

Café Central Weinheim | The Headlines/White Sparrows | 21.00

Festhalle Zaisersweiher | Irish Folk Night | Wild Geese/Goitse/The Stokes | 20.00

Halle 02 HD | Meute | 20.00

Kupferdächle PF | Pforzelona Urban Pop | Zico/Vauu/Otto Normal | 20.00

Musikantebuckl Oberotterbach | Zugluft | Folklore/Klezmer | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Der Liebestrank | 15.00 + 19.30 | Die Goldberg-Variationen | Musical | 20.00 | Sterben helfen | 20.00

Insel | Nachtklänge | Schönberg: Pierrot lunaire op. 21 | 21.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kammertheater | Mr. Black & Ursula | Kinder-Zaubertheater | 15.00 | Abrakadabra Zaubergala | 19.30

Kleine Kirche | Ensemble Cemieux | Strawinsky/Haydn/Brahms | 12.15

Konzerthaus | Jakobson Ballett | 20.00

marotte Figurentheater | Der Dracula Komplex | 20.00

Mikado | Die Bürgschaft | Schiller-Balladen & Jazz | 19.30

Sandkorn | Frau Müller muss weg | 20.15 | Heinz Erhardt-Lesung: rastetter&wacker | 20.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Außer Kontrolle | 19.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kredit | 19.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Josef | Adonia-Musical | 19.30

Festhalle Blankenloch | Josef | Adonia-Musical | 19.30

Halle 02 HD | Improtheater Cagematch | 20.00

Jugendwerk St. Josef LD-Queichheim | Und ewig rauschen die Gelder | Komödie | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Gerd Dudenhöffer spielt Heinz Becker | 20.00 | Dieter Huthmacher (Lieder/Texte) | 20.30

Museum Zeughaus C5 MA | Kai Adomeit (Klavier) | Chopin/Elsner | 19.30

Peterskirche HD | Bist Du sicher, Martinus? | Die Tischreden der Katharina Luther | 20.00

Theater BAD | Tartuffe | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Berlitz | Studienberatung der AKAD University | 10.00

Kinemathek | Marija | D/CH, dt. UT | 19.00 | Die Taschendiebin | Südkorea, dt. UT | 21.15

Schloss | Zum Dunnerlattich! | Badische Geschichte(n) | 16.00

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Emotion and Neurocognition of Music | 10.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Ettlinger Gastronomie | Menüs zum Champagnerfest

Kulturhaus LA8 Baden-Baden | Brasilien - Naturparadies am Scheideweg | Greenpeace-Live-Fotoshow | 19.30

Kurhaus Schömberg | KinderglücksUni | 10.00

Museum im Alten Schloss Altensteig | Der Name der Rose | 20.00

Rhodt unter Rietburg | WeinTestival | Eröffnung | 18.00