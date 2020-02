21.02.2020

Club/Live Musik

A&S Bücherland | Mike West | Pop-Evergreens | 19.30

Die Stadtmitte | Rings of Saturn/Enterprise Earth/Traitors/Brand of Sacrifice | Metal | 19.00 | Joe B & Ojo Morado (Mixed)/90er vs 2000er Party | 23.00

Dorfschänke | Fast Eddy's Blue Band | 21.00

Hemingway Lounge | Edler Abend | 20.00

Kap | Künstlerfasching: Maneki Neko/Monday Joe & The Freaks of the Week/Down With The Gypsies | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Die badische Bluesverschwörung | Martin Knoch (Gitarre)/Martin Wacker | 20.00

Nun | The Bland | Indiepop | 19.00

Scruffys Irish Pub | Michael Madden | Rock | 20.00

Substage | Dead Man‘s Boogie/Renounce Tomorrow | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Adler Spöck | Seán Treacy Band | 21.00

Birdland 59 Ettlingen | Sachie Matsushita Trio | 20.30

Café Central Weinheim | Engst/Kicker Dips | Rock | 20.00

Halle02 HD | Voodoo Jürgens | 19.00

Karlstorbahnhof HD | Daniel Casimir & Tess Hirst | Jazz | 21.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Die godlenen 20er | Benefiz | 19.00

Kupferdächle PF | Open Stage | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | In Ewigkeit Ameisen | Live-Hörspiel | 19.00

Das Sandkorn | Roland Maier: Karl-Heinz der Frauenversteher | 19.30

Insel | Fliegen lernen | Theater ab 2 J. | 11.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | KI: Künstliche Idioten | Philipp Weber | 20.15

Kammertheater | Show Must Go on | 19.30

Kleine Kirche | Daniel Alvarez (Klavier) | Mozart/Beethoven/Liszt u.a. | 12.15

marotte Figurentheater | Winnetou – Der Schatz im Silbersee | 20.00

Schloss | Bläserquintett der HfM | Danzi/Bizet u.a. | 15.00

Tollhaus | Rainald Grebe | Kabarett | 20.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Sir Simon Rattle II | Beethoven: Sinfonie Nr. 9 | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Witwendramen | Seniorentheater Eulenspiegel | 18.00 | Dieter Huthmacher | Mundart | 20.00

Reithalle RA | Bernarda Albas Haus | Ensemble99 | 20.00

Stadtkirche PF | R. Schweizer: Requiem 23.2.1945 – für Tote und Lebende | Oratorien-/Motettenchor/Südwestdt. Kammer-/Bachorchester PF | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Illegale | 19.30

Theater Baden-Baden | Hochzeit mit Hindernissen | The Drowsy Chaperone | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | The Lorax | Lesung in engl. Sprache ab 6 J. | 16.15 | Teen Time | 16.15

Bad. Kunstverein | To A Person Sitting in Darkness, 2014–2016 | Jeremiah Day, Performance | 19.00

Kinemathek | Jeanne d’Arc | F/BE, dt.UT | 19.00 | Wenn die Gondeln Trauer tragen | I/GB, dt.UT | 21.15

Schloss | Welche Rolle hatte mein Vater in der NS-Zeit? Umgang mit politischem Nachlass | Zeitzeugengespräch | 16.00

ZKM | Hash Awards | Talks | 15.00 | Preisverleihung | 19.00