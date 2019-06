21.06.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Glitter Wizard/Great Again | 21.30 | Ballroom Blitzkrieg | DJs Chainzz/Mogli | 23.00

Bierhäusle Rüppurr | Andrea Doria | Udo Lindenberg Tribute | 20.00

Die Stadtmitte | 2000er Party | 23.00

Kohi | The Pack A.D. | Garage-Rock | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Heavy Kind/Vain/Lost in Life/Out Of Disorder | Hardcore | 20.00

Tollhaus | Kreisch! | Süddt. lesbisch-schwules Chorfestival | 19.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Wein-Musketier | Michelle Nadia | Singer/Songwriterin | 20.00

Region

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Full House Band | 19.00

Klosterhof Maulbronn | Fools Garden/Rapalje | 19.30

Maimarktgelände | Zeltfestival: Midnight Oil/Wolf Maahn | 19.00

Musicpark Maulbronn | Seán Treacy Band | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler (…oiner isch immer de Depp) | 20.15

Bad. Staatstheater | Hoffmanns Erzählungen | 19.00 | The Broken Circle | 20.00 | Nachtklänge: Anklang | 21.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Insel | Sogwirkung | Tanztheater ab 13 J. | 19.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Die zehnte Muse | Die Spiegelfechter | 20.15

Kleine Kirche | Alejandro Cho (Klavier) | Mozart/Beethoven/Brahms | 12.15

Schloss Gottesaue | Mixturen: Kammermusik | 18.00 | HfM-Studierende Kammermusik | 19.30

Region

Belvedere Bruchsal | Hexenjagd | von A. Miller | 20.30

Bergfried Bruchsal | Wir sind Greta | Circus Pari Pari | 19.30

Schloss Favorite RA | Espagnol | Quantz-Collegium | 20.00

Schloss HD | Die Affäre Rue de Lourcine | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Kinemathek | Der Pianist | 15.00 | Kim hat einen Penis | 19.00 | Der Boden unter den Füßen | 21.15

Schloss | 100 Jahre Bad. Landesmuseum | Vortrag | 16.00

Region

Altes Kaufhaus/Frank-Loebsches Haus LD | Weintage der Südl. Weinstraße | 16.00

Gut Schwarzerdhof Bretten | Life’s Finest: Der edle Markt im Park | 10.00

Waldfreibad Bad Herrenalb | Mitternachtsschwimmen | 20.00

Weingut Wilhelmshof Siebeldingen | Kulturlese | Ausstellung + Jahrgangsprobe | 11.00