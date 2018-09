21.09.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Jackets | Garage-Punk | 21.00

Dorfschänke | PsyKA: Alpha Nord/Trigon/Alpha Nord | 20.00

Hemingway Lounge | Armin Heitz Trio feat. George Urziceanu | 20.00

Jubez | Local Double Night: Sorry For Escalating/Finding Harbours | 20.30

Kohi | Salomea Project | Soul/Jazz/Elektro | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Marktplatz | Gospel und Gerechtigkeit | www.gospelkirchentag.de | Eröffnung | 17.00

Mikado | Trio Nostalgia | Weltmusik | 20.00

Scruffys Irish Pub | 19 Jahre Scruffys: Holzklasse | 20.00

Substage | The Treagles - Tribute to The Eagles | 20.00

Tempel | Stimmgelage & See Sisters | A Cappella | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Ro Gebhardt Trio | 20.30

Kupferdächle PF | Johnethen Fuchs | Indie-Songwriter | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Dieter Huthmacher & Matthias Hautsch | 20.00

Schloss Neuenbürg | 80 Jahre Big Band Jazz des MVN | 20.00



Bühne/Klassik

Alte Hackerei | Barstool Bound | Neuer Zirkus | 21.15

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Am Boden | 20.00

Das Sandkorn | Der rote Löwe | Fußball-Stück | 19.30

K-Punkt | R.M. Wimmer: Lieder/Texte von und über Michael Ende | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddy Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Django – Die Rückkehr | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Zerbrochene Spiegel der Erinnerung | 20.00

Tollhaus | Neuer Zirkus | Escarlata Circus | 19.00 + 21.30 | Ockham’s Razor | 19.30 | Kallo Collective | 20.00 | Cirque Inextremiste | 21.00

Zelt Otto-Dullenkopf-Park | Circus Ronaldo | Neuer Zirkus | 19.30

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Jugend ohne Gott | Live-Hörspiel-Performance | 20.00

Klosterkirche Maulbronn | Sjaella | Geistl. Vokalmusik des 20./21. Jh. | 20.00

Schloss Aschhausen | Biedermeier – unerhört! | Duo Bozza/Henning Westphal (Rezitation) | 18.30

Schloss Favorite RA | Die vier Jahreszeiten | Quantz-Collegium | 20.00

Theater Treppab Bruchsal | BLB: Mit den Ohren sehen, auf der Nase tanzen | 11.00

Universum-Kino LD | Peace Slam: Poetry Slam zum int. Tag des Friedens | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Hauptbahnhof | Tage der Umwelt: Ausstellung/Info/Diskussion u. a. | 10.00

Karlstr. 2 | Parking Day: Int. Aktionstag | 15.00

Kinemathek | Shut Up and Play the Piano! | D/GB, dt. UT | 19.00 | 8:30-Achtuhrdreissig | A | 21.15

Marktplatz | Gospel und Gerechtigkeit | Markt | www.gospelkirchentag.de | 16.30

Schloss | Die Welt des Alten Testaments im BLM | 16.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Yoga Vidya Zentrum | Voll im Leben – Still im Sein (Orgodynamische Lebenskunst) | Erlebnis-Vortrag | 18.00 | Meditation und Satsang | 20.15

Zieglersaal | Atomtage: Exkursion zur KTE | 13.15 | Europäische Atompolitik auf dem Irrweg | Diskussion | 18.30

ZKM | Transient Cycles/A l’Intérieur Des Cloches (Installation) | Musical Sculpture | Vortrag in engl. Sprache | 18.00

Region

Edenkoben | Weinfest der SÜW

Ettlingen | Blue Night Shopping | 18.00-23.00

Marktplatz Bretten | Weinmarkt