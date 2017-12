22.12.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Kawenzmänner & Blutwurst | 21.00

Brauhaus 2.0 Knielingen | Amy Sue & Friends | Soul/Gospel/Xmas-Songs | 20.30

Die Stadtmitte | Neon One: Maxie König/Hardy Heller/Max Hügel/Markus Kleemann/DJ Kitchen | 23.00

Gotec | Lost in Time | House/Deephouse/Techhouse | 23.00

Kohi | Joe Astray | Indiefolk | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keiths Kristmas Karols | 20.00

Tollhaus | Klangwelten-Festival | Weltmusik | 20.00

Topsy | 90er X-Mas Special | 22.00

Wolfbräu | Doo and the Woops | Rock’n’Roll | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 11.00 | Weihnachtssingen | 19.00 | Die Jungfrau von Orléans | 20.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | 20.00

K2 | Schöne Bescherung | Weihnachtsrevue | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert : A. Shimkus (Klavier)/Dt. Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz | Beethoven/Dvorák u. a. | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Weihnachtsmann | ab 4 J. | 9.30 | Die Weihnachtsgeschichte | ab 5 J. | 15.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | Gala-Premiere | 19.30

Stadtkirche Durlach | Philippine Madrigal Singers | 20.00

Region

Chawwerusch-Theater Herxheim | Nachtcafé | Offene Bühne | 21.00

Festspielhaus BAD | Romeo & Julia | Mariinsky Ballett | 18.00

Fest-Spiel-Haus Niederhorbach | Engelrausch | Jazz | 20.30

Kupferdächle PF | Open Stage | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Bauer sucht Christkind | Ralf Bauer & Pat Fritz | 20.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Prinz und der Bettelknabe | 15.00

Theater HD | Ich bin das Volk | von F.X. Kroetz | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Hilfe, die Herdmanns kommen | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Schloss | Alles rund um’s Schenken in der Antike | 16.00

ZKM | Digitalisierung. Ein Weihnachtsmärchen 2017 | Vortrag | 16.00

Region

Kandel | Christkindelmarkt | 12.00