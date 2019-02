22.02.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Ballroom Blitzkrieg | DJs Chainzz/Mogli | 22.00

Die Stadtmitte | Celebration Ü30 Party | 21.00 | DJ Trope (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Uptown Band | 21.00

Gotec | Drift: Kevin Kühner | Techno | 23.00

Hemingway Lounge | Norbert Nagel Quartett | 20.00

Jubez | Cream of Clapton | A Tribute to Cream & Eric Clapton | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Tanzpalast Eden/Massenschlägerei | Punk | 21.00

Rebstock Knielingen | Seán Treacy Band | 21.00

Scruffys Irish Pub | Out Of Luck | Rockabilly | 20.00

Substage | Madsen | 20.00

Tempel | Botticelli Baby | Swing | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | The Chamäleon Project (Peter Lehel/Thomas Siffling) | 20.30

Bürgerhauskeller Sulzfeld | Black Tar Rivers | Folkrock | 20.30

Bürgerzentrum Bruchsal | YesJazz | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | China Moses & hr-Bigband | Swing/Jazz | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Jan Blomqvist & Band | Indie-Electronic | 21.00

Kupferdächle PF | Karaoke | 19.00

Löwensaal Nöttingen | Zimmer mit Musik | Akustik-Quartett | 20.00

Traminerkeller Ruppertsberg | Jacques Stotzem | Fingerstyle Guitar | 20.00

Villa Lina Bad Herrenalb | Ignaz Netzer | Blues | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Serse | 19.00 | Viel Lärm um nichts | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Jakobus-Theater | Böses zur guten Nacht | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Jetzt hätten die guten Tage kommen können | Stefan Waghubinger | 20.15

Kammertheater | Achtung Deutsch! | 19.30

Kleine Kirche | Andreas Schmalhofer (Violoncello) | Bach/Beethoven | 12.15

Kohi | Poetry Slam #140 | 21.00

marotte Figurentheater | Improfestival: Sound Painting/Centerpiece/Worst Enemies | 20.00

Tempel | Vlasova/Pawlica Tanztheater | 20.00

Tollhaus | Michael Hatzius | Kabarett/Comedy | 20.00

Region

Altes Rathaus Bretten | Konzertreihe Klangspuren – Kunstlied | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | König Blutwurst I. | Komödie | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Ingolf Lück | Comedy | 20.00

Reithalle RA | Funkenflug | ensemble 99 | 19.30

Theater Baden-Baden | Fit fürs Abi | Der goldne Topf | ab 16 J. | 10.00 | Klavierquintett f-Moll, op. 34 (Brahms) | 14.00 | Faust I (Vortrag) | 17.00 | Faust I | 18.00

Theater HD | Ein Sommernachtstraum | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | The Last Tree in the City | Stories auf Englisch ab 6 J. | 16.15 | Teen Time | 16.15

Cantina Majolika | Weinzirkus: Charity/Weinverkostung | 19.00

Gellertstr. 14 | hArt | Off-Kunstmesse | Eröffnung | 15.00

ibz | Film: Lucia de B. (NL, engl. UT) | 20.00

Kinemathek | Rabbi Wolff – Ein Gentleman vor dem Herrn | D, dt. UT | 15.00 | Asche ist reines Weiß | China/F, dt. UT | 19.00 | Train to Busan | Korea, dt. UT | 21.15

KIT (Audimax) | Eröffnung der 23. K’her Gespräche: Die Verantwortungsgesellschaft zwischen Herausforderung und Überforderung | 19.30

Kronenplatz | Critical Mass | Fahrraddemo | 18.00

Messe | art Karlsruhe: Klassische Moderne und Gegenwartskunst | 11.00

Portale 50 | Pixx Lounge | Buch-Preview: Das Kahn-Gen u. a. | 18.00

Schauburg | Der Zirkel/Die kuriosen Fälle des Dr. Kaminski: Der Voodoo-Kult | Premiere Filmboard | 19.00

Schloss | Meisterwerke etruskischer Kunst | 16.00

Region

Stadtbibliothek Ettlingen | Wildblütenzeit | Inge Barth-Grözinger, Lesung | 20.00