22.06.2018

Club/Live Musik

AKK | Techno Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | Ballroom Blitzkrieg | DJs Chainzz/Mogli | 22.00

Altstadt | Eckkulturdörfle | Taxi Sandanski/Eva Croissant/Jazzorchester des KONS/Rikas u. a. | 18.00

Die Stadtmitte | Blessthefall | 20.00 | DJ Master T (Mixed)/Joki und Silaz Aves (Deep-/Techhouse) | 23.00

Hemingway Lounge | Klaus Graf Quartet | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Zieglersaal | Balkan-TanzHaus | 20.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Session | Thema: Paris | 20.30

EMMA-Kreativzentrum PF | Sommerfest | 18.00

Gedächtniskirche Speyer | Palatia Jazz | Lucia Cadotsch feat. Tricko | 19.30 | James Blood Ulmer & David A. Barnes | 21.00

Kupferdächle PF | Jonas Gavriil | Singer/Songwriter | 20.00

Zehnthaus Jockgrim | Sommerfest | Master Hope & Friends | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Glasmenagerie | 20.00 | Die lustigen Nibelungen | 20.00 | Nachtklänge: Anklang | 21.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Wir sind die Neuen | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Stutzebock | Thomas Heitlinger/Volker Schäfer | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | HfM-Studierende Violine | 12.15

Kohi | Die Kohibris | Improtheater | 19.00

Parzival-Schulzentrum Hagsfeld | Mittsommerspiel | 18.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? | ab 3 J. | 17.00

Schloss Gottesaue | PreCollege in Concert | 19.30 | Chansons von Kurt Weill | 19.30

St. Elisabeth Südweststadt | Vokalensemble Chorioso | Finzi/Dowland/Morley u. a. | 19.00

Region

Belvedere Bruchsal | Pension Schöller | Komödie | 20.30

Carmen-Würth-Forum Künzelsau | Würth Philharmoniker/R. Villazón (Tenor)/J. Lendvay (Violine) | de Falla/Verdi u. a. | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Freie Bühne | 20.00

Hoftheater Öhringen | Hamburger Ratsmusik | Abel/Mozart/CPE Bach u.a. | 18.30

Kurpark Bad Herrenalb | Ein Sack voll Abenteuer | Komödie | 20.00

Martinskirche Vellberg-Stöckenburg | Ensemble Trigon | Volksmelodien | 18.30

Reithalle RA | Mittsommerspiel der Freien Waldorfschule RA | 18.00

Schloss Ettlingen | Chicago | Musical | 20.30

Schloss Favorite RA | La Françoise: Quantz-Collegium | Couperin/Naudot/Dornel u. a. | 20.00

Schloss HD | Heidi | ab 6 J. | 10.00 | Shakespeare in Music | 20.30

Schloss Schwetzingen | Benefizkonzert des Jugendsinfonieorchester Sinfo Tübingen | Dvorák/Schubert | 20.00

Theater BAD | Biedermann und die Brandstifter | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Das Sandkorn | Aufbruch! Was Theater und Extremsport gemeinsam haben | N. Bücher, Vortrag | 19.30

Gedok | Kontemplative Räume: Beate Kuhn | Ausstellungseröffnung mit Lesung/Musik | 18.00

ibz | AfriKA-Union stellt vor: Kenia und Mali | 19.00

Kinemathek | Cinéfête | Le ciel attendra | F, dt. UT | 19.00 | Frantz | F, dt. UT | 21.15

Kronenplatz | Pimp Up Flohmarkt | 15.00

Orgelfabrik Durlach | Planetarium | Sterne live | 16.00 | Unser Weltall | 18.00

Prinz-Max-Palais | Tafiti | Lesetheater ab 6 J. | 9.00

Rathaus am Marktplatz | Waschweib Mimi und der Adel | Stadtführung | 20.30

Rathausgewölbe Durlach | Kunsttage: fundus artifex e.V. | 16.00

Schloss | Jugend ohne Gott – Der junge Mensch in der Zeit des Nationalsozialismus | 16.00

Schloss Gottesaue | Infotag PreCollege | 18.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Jahnstadion Bühl | Hochsprung-Meeting | 17.00

La casetta del caffè Weingarten | Schokolade & Whisky | 19.00

Städt. Galerie Offenburg | Carolin Jörg – Zeichnung | Ausstellungseröffnung | 19.00