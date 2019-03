22.03.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Mess Up Your DNA/Killjoy/Adoney/DJ Ketch | 20.30

Die Stadtmitte | Celebration Ü30 | 21.00 | DJ Trope (House) | 23.00

Dorfschänke | Nenitos & Ohne festen Wohnsitz | 21.00

Hemingway Lounge | Peter Götzmann & Friends | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Blond & Blue: Hans Möckel | 20.00

P8 | The Black Age: Vorgan/Monochrom | Black Metal | 20.00

Schlachthof | Danny & The Boys feat. Buchi | 20.30

Scruffys Irish Pub | Johnny and the 5th Dimension | Rock | 20.00

Tempel | No Sugar, No Cream feat. Rolf Ableiter | Americana | 20.00

Tollhaus | UMSE | Hip Hop | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Session | Thema: New Orleans | 20.30

Bürgerhauskeller Sulzfeld | Duo Lagerfeld | Jazz | 20.30

Café Central Weinheim | Bühler & Friends | Techno | 22.00

Circle Club Offenburg | Kamehameha Pre-Party: Aka Aka | Elektro | 22.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Simon & Garfunkel Tribute Duo | 20.00

Kupferdächle PF | Newcomer Slam | 19.00

Reithalle RA | Demon’s Eye | Deep Purple-Tribute | 20.00

The Suite Neustadt | Joseph Parsons Band | Rock | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Faust I | 11.00 | Hair | Musical | 19.30 | Nachtklänge: Hellas | 21.00

Das Sandkorn | Wir Kinder vom Bahnhof Zoo | 19.00 | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

K2 | Glorious! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Harmoniesüchtig | Olaf Bossi | 20.15

Kammertheater | Achtung deutsch! | 19.30

Kleine Kirche | Vitor Zendron da Cunha (Klavier) | Chopin/Debussy u.a. | 12.15 | Großer Klang! Einweihung der neuen Lenter-Orgel | Gottesdienst | 19.00 | Aufgefächert | Christian-Markus Raiser | 21.00

Kohi | Nektarios Vlachopoulos | Comedy | 20.00

Tollhaus | Georges Méliès letzter Trick | Theater Drak | 20.00

Wirkstatt Forum | Krieg. Stell dir vor, er wäre hier | 19.30

Region

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Ich Romeo, Du Julia | 20.00

Jugendstil-Festhalle Philippsburg | Timo Wopp | Kabarett | 20.00

Stadthalle Ettlingen | Bruno Jonas | Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Glasmenagerie | 19.30

Theater Baden-Baden | Das Spiel von Liebe und Zufall | 20.00

Theater HD | Benjamin | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amnesty International | KWgR: Wann scheitert eine Demokratie ? | Vortrag/Diskussion | 18.00

Bad. Landesbibliothek | Zwei Stimmen aus GB : William Wordsworth + William Butler Yeats | Lesung | 19.00

Halima Kita | KWgR: Was heißt hier Respekt? | Lesung | 18.30

Kinemathek | Augenblicke: Gesichter einer Reise | F, dt. UT | 15.00 | Sag nicht, wer du bist | Kanada, dt. UT | 19.00 | Die Maske | Polen, dt. UT | 21.15

KIT (Festsaal) | Musl. Freitagsgebet | 13.15

Schloss | Die Assyrer: Aufstieg und Fall eines mächtigen Reiches | 16.00

vhs | Rassismus in den USA in Film und Roman | 19.00 | Gelingende Partnerschaft mit GFK | Vortrag | 19.00 | Geschichte der italienischen Musik | Vortrag | 20.00

Wasser-/Brunnenmuseum | Tag des Wassers: Wasser und Design erleben | 15.00