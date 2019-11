22.11.2019

Club/Live Musik

AKK | Queerbeat Party | 22.00

Alte Hackerei | The Devils | 21.00

Café Emaille | Andrea Doria | Udo Lindenberg-Tribute | 21.00

Die Stadtmitte | Weekend Dreams (Mixed)/90er vs 2000er Party | 23.00

Hemingway Lounge | Karin Hammar FAB4 | 20.00

Jubez | Thorbjörn Risager/The Black Tornado | Rock/Blues/Soul | 20.30

Kohi | Fiji | Elektroclash | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Hommes Fatales Barrevue 2.0 | Alexia Basile | 20.00

P8 | Das seid ihr Hunde wert – Hommage an Erich Mühsam | Der Singende Tresen/Markus Liske | 21.00

Scruffys Irish Pub | One Hand Loose | Rockabilly | 20.00

Substage | Delain/Arkona | 20.00

Topsy | 50 Jahre Topsy: DJs Mike Judge/Patrick Blattmann | 22.00

Weiße Rose Oberreut | Northlane & Supports | Metalcore | 19.00

Zieglersaal | A Bisele Masl | Klezmertanz | 20.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Jam-Session | 20.30

Café Central Weinheim | Mister Me | Pop | 21.00

Löwensaal Nöttingen | Gankino Circus | 20.00

Villa Lina Bad Herrenalb | Mon Mari et Moi | Chansons | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Faust I | 11.00 | Ladies First | 19.30 | Viel Lärm um nichts | 19.30

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30 | Kunst | Komödie | 20.15

Insel | Die Abenteuer des Robinson Crusoe | ab 8 J. | 11.00

K2 | Du kannst mich mal...lieben! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Jetzt hätten die guten Tage kommen können | Stefan Waghubinger | 20.15

Kammertheater | Tussipark | 19.30

Kleine Kirche | Eunhye Jung (Klavier) | Mozart/Schumann u.a. | 12.15

marotte Figurentheater | Winnetou – Der Schatz im Silbersee | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | Komödie | 19.30

Jugendstil-Festhalle LD | Pinocchio | Familienmusical | 10.00 + 16.00

Kellertheater RA | Macke, Macke | Komödie | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Weihnachten mit den Zucchini Sistaz | Musik-Comedy | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Olaf Bossi | Kabarett | 20.30

Melanchthonhaus Bretten | Ewig und drei Tage – Alter als einziges Mittel für langes Leben | Theaterstück | 19.30

Selmnitzsaal Berghausen | Der Grüffelo | marotte Figurentheater ab 4 J. | 15.00

Theater Baden-Baden | Liederabend | Melodie xx | 19.00

Theater PF | Musicalwerkstatt: Unplugged-Hautnah | 19.30 | Alles was Sie wollen | Komödie | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Café Nun | Philosophische Ambulanz | Kolloquium Prof. H.-U. Nennen | 11.30

Ev. Gemeindezentrum (Kreuzstr. 13) | 5 Jahre Flüchtlingshilfe: Freitagskochen der | 17.00

Exotenhaus | Der wundersame Weltraumzoo | Lesung 2.+3. Kl. | 9.30

HfG | Konferenz: Image Servitude

Kinemathek | Der zweite Anschlag | D | 19.00

Kreativwerkstatt (Rudolfstr. 5) | Kosmetiktäschchen | DIY-Workshop | 19.00

P8 | Das seid ihr Hunde wert | Erich-Mühsam-Abend | Lesung/Konzert | 20.00

Regierungspräsidium | Kubo, der tapfere Samurai | Film ab 6 J. | 8.30 | Der Wald der außergewöhnlichen Tiere | 2.+3. Kl. | 11.00 | Angst in der Fächerstadt | 18.00 | Südengland & Cornwall | Multivision | 19.30 | Oscula Clusa Dato | 20.15 | Lesungen

Rotes Haus Rüppurr | Einblick in die körperorientierte Psychotherapie nach Albert Pesso | Vortrag | 19.00

Schloss | Vom Nil nach Karlsruhe – Die Geschichte der Ägyptensammlung | 16.00

Schloss Gottesaue | Über die Vielfalt der Gesangskunst | Gespräch | 18.00

Städt. Klinikum (Haus S) | Weihnachtsmarkt | Palliativ-Benefiz | 11.00

Tollhaus | King Rocko Schamoni: Große Freiheit | Lesung | 20.00

vhs | De los Andes al Himalaya | Vortrag in span. Sprache | 18.30

Wein-Musketier | Sake-Tasting | 19.00

Region

Edith-Stein-Gymnasium Bretten | Sicherheit neu denken | Vortrag | 11.00

Familienzentrum Bühl | Wo bitte geht’s nach Nagaland? | Georg Felsberg, Texte/Bilder aus Asien | 19.30

Festhalle Wörth | USA – Der Südwesten | Multivision | 19.00

Ursula Blickle Stiftung Unteröwisheim | Paul Plamper: Der Absprung | Hörspiel als 20 Kanal Audio-Installation | 19.00