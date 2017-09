22.09.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Terrorfett/DJ Ketch & DJ Ün | 21.00

Culteum | Tieftontherapie: Fre4knc/Scaletta/MC Sinista | Drum’n’Bass | 23.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Hemingway Lounge | New York Meeting | 20.00

Jubez | Moritz & The Horny Horns | 20.30

Kohi | Fiji | Elektropop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | 18th Birthday | That London Folkabillie Band | 20.00

Substage | Across the Border/The Krusty Moors u.a. | 20.00

Tempel | Liza da Costa & Hotel Bossa Nova | 20.00

Topsy | Oktoberfest | 22.00

Zieglersaal | A Bisele Masl | Klezmertanz | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | DJ Shadow | 21.00

Birdland 59 Ettlingen | Session: Puerto Rico | 20.30

Café Central Weinheim | Tankard/Bastard Nation | Metal | 21.00

Hirsch Etzenrot | When Neil Was Young | 21.00

Langensteinbacher Höhe | Jürgen Werth | Liedermacher | 19.30

SAP Arena MA | Sting | 20.00

Steinhäuser Hof Neustadt | Nice Brazil | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Adriana Lecouvreur | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Suche impotenten Mann fürs Leben | Neues Hoftheater | 20.00

FächerResidenz | HfM: Klavierrezital | 18.30

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Kammermusik | Brahms/Beethoven/... | 12.15 | Lutherjahr: Wem Gnade gebührt... | Theaterstück der Kinderstadtkirche | 19.00

marotte Figurentheater | Männer sind anders. Frauen auch! | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Hochzeitsnacht in der Rue Morgue | 20.00

Sandkorn | D!E SP!NNER im Café Babbel | 10.00 | Der Gott des Gemetzels | 20.30

Tollhaus | Atoll: Compagnie Sacécripa | 19.00 + 21.00 | Compagnie XY | 20.00 | Fokus Finnland | 20.30 | Los Galindos | 21.30

ZKM | con:temporaries | Stipendiaten IEMA | 20.00

Region

Botanischer Garten HD | Wo die Barbaren leben | Schauspiel von P. Manzi | 20.00

Klosterkirche Bad Herrenalb | Benefiz: Kinder für Kinder | Filmmusik | 18.00

Schloss Favorite RA | Telemannia | Quantz-Collegium | 20.00

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: J. Krämer und S. Hartwich-Düfel | 19.30

Zeitraumexit u. a. MA | www.wunderderpraerie.de | Int. Festival für Performancekunst & Vernetzung



Lesung/Vortrag/Film+

Baiersbronn Classic | Oldtimer Rallye

Kinemathek | Schule, Schule – Die Zeit nach Berg Fidel | D | 19.00

Kirchenfenster | Auf einen Kaffee mit Martin Luther | 15.00

Landesmedienzentrum | Urknall ohne Schöpfer | Vortrag | 19.30

Mikado | Das ist unser Haus | Film Mietshäuser Syndikat | 20.00

Schloss | Pest, Lepra und Veitstanz – die beste Medizin war der christliche Glauben! | 16.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Café Wohnzimmer Altensteig | Erzählcafé: Ideen für ein nachhaltiges Leben | 15.00

Casino Baden-Baden | Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß | Wladimir Kaminer, Lesung + Russendisko |

LiteraDur Waldbronn | Max | M. Orths, Lesung | 19.30

Selmnitzsaal Berghausen | Square Dance Verein Lovely Caotics | Tag der offenen Tür | 19.30

Stadthalle Ettlingen | G’schichde uff Eddlingerisch | 19.00