23.08.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | TheJan (Mixed)/Tape (Hip Hop) | 23.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Topsy | Topsy Fever | 23.00

Region

Burg Landeck Klingenmünster | Die Burg rockt: Livemusik/Weinevent | 19.00

Café Central Weinheim | Total Chaos/5 Farben Scheisse | Punkrock | 21.00

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | KMS Soundsystem | 19.00

Erbprinz Ettlingen | Seán Treacy Band | 20.00

Ettlingen | Marktfest | Livemusik | 19.00

Haguenau | Hopfenfest: Musik/Tanz aus 5 Kontinenten | www.festivalduhoublon.eu

Herxheim | Plätzelfeschd | Bad Butler/Arctic Winter/Half Past Eight/Montez u. a. | 18.00

Kurgarten Baden-Baden | Kurpark-Meeting: Bolz & Knecht Gitarrenduo/Groovin Affairs | 16.00

Marktplatz Neustadt | The Final Cut | Best of Pink Floyd | 20.30

Rathaushof Speyer | Oldtime Jazz Festival | Simon & Simon | 19.30

Wiernsheim | Riedler Open Air: Horseman/Mindead/Winterstorm/Nachtschatten/Cantus Levitas u. a. | Metal | 17.00



Bühne/Klassik

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Orgelfabrik Durlach | Lang lebe Doktor Knock | Komödie | 20.00

Region

Freilichtbühne Ötigheim | Die Räuber | 19.30

Freilichttheater Dörrenbach | Der kleine Muck | 9.30 | Ekel Alfred | 20.00

Geilweilerhof Siebeldingen | Heimwärts in die Fremde | Chawwerusch Theater | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

DHBW | KinderCollege: Körpersprache | 7-14 J. | 8.30

Kinemathek | Erde | 19.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Once Upon A Time In Hollywood | 21.00

Turmbergbad Durlach | Mondscheinschwimmen (bis 24.00)