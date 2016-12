23.12.2016

Club/Live Musik

Alte Hackerei | X-Mess Fett Fest: Oh Jesses/Reiz/Terrorfett/DJ Hannes | 21.00

Cantina Majolika | Driving Home For Christmas | 19.00

Dein Nachtbar | X-Mas Party | Double Trouble (Partyrock) | 21.00

Die Stadtmitte | Stufentreffen für alle | DJs Pneumatix/Benito Blanco/Brother & Sister/Le Filou u. a. | 20.00

Dorfschänke | Vorweihnachtsparty | DJ | 21.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 17.00

Kohi | Shy Guy at the Show | New Wave | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | X-Mas Come Together: DJ Mama/DJ Amar | 70er/80er Soul/Funk/Disco/House | 22.00

Scruffys Irish Pub | The Rolling Drunks | 20.00

Substage | Poseidon | 20.00

Topsy | Warten aufs Christkind | 22.00

Region

Watts Ettlingen | Seán Treacy Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Weihnachtssingen | 15.00 + 19.30 | Terror | 20.00 | Ich rufe meine Brüder | 20.00

K2 | Schöne Bescherung! | Weihnachtsrevue | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Das Prinzip Hoffmann | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | 19.30

Jakobus-Theater | Auf und davon | Gaunerkomödie | 20.00

marotte Figurentheater | Die Weihnachtsgeschichte | ab 5 J. | 10.00 + 15.00

Messplatz | Karlsruher Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Pension Schöller | 20.15 | Sandkorn-Weihnachtskabarett | 20.30

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Schwanensee | Mariinsky Ballett | 19.00

Stadthalle Deidesheim | Cevapcici to go & Freunde | Comedy | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Pinocchio | 15.00

Theater HD | Unterwerfung | nach M. Houellebecq | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00