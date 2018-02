23.02.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Cocktailbar | DJ Plüschbert | 22.00

Café Nun | ArtNight: Paint like Banksy | 18.30

Dorfschänke | Miri in the Green | Rock/Country/Jazz | 21.00

Hemingway Lounge | Sebastian Schuster – Das letzte Känguru | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | We Dub You | 20 Jahre Ganja Riddim Soundsystem/Ras Seven | 22.00

Substage | Voodoo Kiss | Bluesrock | 20.00 | Big Boombox Party mit DJ Teutilla u.a. | 21.00

Topsy | Topsy Fever: DJ Mike Judge | 22.00

Zieglersaal | Balkan-TanzHaus | 20.00

Region

Altes Kaufhaus LD | Irish Spring: High Time/Cassie & Maggie McDonald/Rianta | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Session: New York | 20.30

Bürgerhauskeller Sulzfeld | We Are Rinah | Klez’n’Roll | 20.30

Café Central Weinheim | Waco Jesus/Meet the Mailman/... | Metal | 19.30

Halle 02 HD | Feine Sahne Fischfilet | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Rone | Elektro | 21.00

Löwensaal Nöttingen | Trio Hautsch-Millot-Wollasch | 20.00

Reithalle RA | Pat Fritz – Duo | 20.00

The Suite Neustadt | Pimpy Panda | Funk/Soul | 19.30

Villa Lina Bad Herrenalb | M. Romberg (Gesang)/André Thoma (Akkordeon) | Waldoff/Hollaender/frz. Chanson | 20.00



Bühne/Klassik

Anne Frank Haus | Improtheater-Festival | Werwolves (in engl. Sprache) | 20.00 | Machtspiel | 22.00

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Dantons Tod | 11.00 | Händel: Semele | 19.00 | Meisterklasse | 20.00 | Karnickel | 20.00

Das Sandkorn | Die Welle | Sandkorn-Jugendclub | 19.00 | Love Letters | 19.30

Ev. Kirche Palmbach | Judas | Bad. Staatstheater | 20.00

FächerResidenz | HfM: Violine/Klavier | 18.30

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Werkraum: Frauen. Alltag. Türkisch. Deutsch | 20.00

Jubez | Harald Hurst & Gunzi Heil | 20.00

K2 | HerzTrittmacher | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Hellwachträumer | Sebastian Nitsch | 20.15

Kammertheater | The Blues Brothers | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Violine/Klavier | 12.15

marotte Figurentheater | marotte-Russen-Salon | 20.00

Schwarzwaldhalle | Helge Schneider | 20.00

Tollhaus | Max Goldt liest | 20.00 | Rick Kavanian | Comedy | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Kennen Sie die Milchstraße? | Komödie | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | Andreas Thiel | Satire | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Thomas Kreimeyer | Kabarett | 20.30

Kurhaus Baden-Baden | Florian Schroeder | Kabarett | 20.00

Rosengarten MA | Kurt Krömer | 20.00

Theater BAD | Bella Figura | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | The Garden of Abdul Gasazi | in engl. Sprache, ab 6 J. | 16.15

Fettschmelze | Fett Friday: Bowls | 11.30-14.00 + 18-22.00

Filmpalast am ZKM | Preview: Bad Banks | 20.00

ibz | Waterboys | Film | 20.00

Kinemathek | For Ahkeem | USA, dt. UT | 19.00 | Senora Teresas Aufbruch in ein neues Leben | Argentinien/Chile, dt. UT | 21.15

Kohi | Poetry Slam Show | 21.00

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Messe | art Karlsruhe | 11.00 | ARTIMA art meeting: Wie wir zur Kunst kamen | Symposium | 13.00 + 15.00

Naturkundemuseum | Exkursionen in das Richthofengebirge (China) | Vortrag | 19.00

Prinz Max Palais | Peter Kohl: Ausgewählte Kolumnen des Dr. Mabuse | 19.00

Schauburg | cineart filmfestival | Banksy – Exit Through the Gift Shop | 17.00 | Die Frau in Gold | 19.00

Schloss | Was uns das Grundgesetz bedeutet | 16.00 | Eventabend: Mythos Etrusker | 18.30

vhs | Gravitationswellen – die Erschütterung der Welt | Vortrag | 19.30

Region

Ev. Akademie Bad Herrenalb | Risiken der vernetzten Gesellschaft | Tagung | www.evakad.de

Mercedes-Benz-Kundencenter RA | Süd-Afrika | Live-3D-Multivision | 20.00

Schütte-Keller Bühl | Der Black und Pit | Buchvorstellung | 20.00