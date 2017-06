23.06.2017

Club/Live Musik

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Hemingway Lounge | Yuni Douglas | Musica Cubana | 20.00

Jubez | Tonic Tales/Hidden Symmetries/Reaching 62F | 21.00

KIT Campus | Unifest Warm-up | www.unifest-karlsruhe.de | 18.00

Kohi | Nicolas Sturm | 21.00

Lago | Shakin Cats | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Reposit Records Brain Theater Party | 21.00

Rathausplatz Grötzingen | Kulturmeile Warmup | Äl Jawala | 21.00

Scruffys Irish Pub | Johhny and the 5th Dimension | Rock | 20.00

Tempel | Sabrina D’Andrea/Alex Breidt | Singer/Songwriter | 20.00

Topsy | Flirtparty | 22.00

Zieglersaal | Balkan Tanzhaus | 20.00

Region

Bernstein Club BAD | Finest Friday: David Hoffmann feat. Miss VIO-LINE | 21.00

Birdland 59 Ettlingen | Session | Thema: Chicago | 20.30

Burg Neuleiningen | Saga | 20.00

Hufeisen Germersheim | Walk | Kulturepisoden | 19.00 + 21.00

Klosterfest Maulbronn | Seán Treacy Band/Rapalje/G.O.D. | 19.00

Kupferdächle PF | Karaoke Abend | 18.00

Kurhaus Bad Herrenalb | die neue Welle Chill Out Lounge | 16.00

Rohrbacher Hof Bruchsal | Daniel Stelter Quartett feat. Fola Dada | 20.00

Steinbruch Neustadt-Haardt | The Brandos | Rock | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: La Sylphide | 20.00 | Die Jungfrau von Orléans | 20.00

dm Arena | Ninja Warrior Germany Semifinale | TV-Aufzeichung | 13.00 + 18.00

ibz | Orient trifft Okzident in Märchengestalt | Tiyatro Diyalog | 20.00

Insel | Pinocchio 2.0 | ab 8 J. | 11.00

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Mit Vollgas in die Sackgasse | Frank Sauer | 20.15

Kammertheater | Non(n)sens | Musical | 19.30

Kleine Kirche | HfM: O. Erlich (Cello)/M. Uchida (Klavier) | 12.15

Sandkorn | Der Golem | 19.30 | Der Gott des Gemetzels | 20.30

Schloss Gottesaue | PRIMA Schulmusik-Forum | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke | ab 3 J. | 17.00

Villa (Gellertstr. 14) | Du bist perfekt | Junges Staatstheater | 18.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kredit | Theater | 19.30

Belvedere Bruchsal | Im weißen Rössl | 20.30

Figurentheater Mottenkäfig PF | Das Fräulein von Scuderi | Straßenkrimi | 22.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Der eingebildete Kranke | Komödie | 20.30

Haus am Westbahnhof LD | Die Windbeute | Impro-Show | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Die Feisten | Comedy | 20.00

Kulturhof Flachsgasse Speyer | Kulturbeutel Festival | Die Geschichte vom kleinen Onkel | 15.00 | Baer und Pape lesen Fassbinders Lola | 20.00 | Mediterraneo | 22.00

Kurhaus Baden-Baden | Opernband The Cast | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Ausstellungs-Einstimmung: Kapo und Polisseuse | 19.00

Museum Zeughaus C5 MA | K. Adomeit (Klavier) | Schubert | 19.30

Schloss Ettlingen | The Rocky Horror Show | Musical | 20.30

Schloss HD | Froschkönig | 10.00

Theater BAD | Nathan der Weise | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Energie & Farbe | Basteln für Mädchen | 15.00

HfG | Dumpster Drum Machine Sneak Preview | 17.00

Hochschule Technik und Wirtschaft | Dein Weg ins Studium! | Infoabend: Inhalte der Studiengänge | 17.00

Kinemathek | Cinéfête: Demain | F, dt. UT | 19.00 | Les Combattants | F, dt. UT | 21.15

Parzival Schulzentrum Hagsfeld | Mittsommerspiel | 19.00

Rheinhafen | MS Wissenschaft | Mitmach-Ausstellung | 10.00 | Hafen-Kultur-Fest | Stadtwerke-Cup | 15.00

Schloss | Milchkanne und Kartoffelkiste – Leben ohne Fast Food, TK und Mikrowelle | 16.00

Schloss Gottesaue | Gagenverhandlung im Musiktheater | 11.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | Von Morgenröten, die noch nicht geleuchtet haben | Symposium | 20.00

Region

Bretten-Diedelsheim | 1250 Jahre Diedelsheim | Festwochenende

Fakultät für Gestaltung PF | Luxus!? – das Symposium | 9.30

Gut Schwarzerdhof Bretten | Life’s Finest – Der edle Markt im Park | 10.00

Kloster Maulbronn | Klosterfest | 18.30

Schloss Neuenbürg | Glasmännchen & Co. | Märchen ab 6 J. | 14.30