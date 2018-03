23.03.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Stand-up Comedy Night | Jochen Prang & Gäste | 20.00 | The Guilt/Studio Eins DJ-Team | Lazerpunk | 21.00 | Friday Vibez: Reggae & Dancehall | 22.00

Die Stadtmitte | New Noise: Burn/Spark/Exposure | 19.00

Hemingway Lounge | Oliver Strauch Trio | 20.00

Jubez | Listener/Levi the Poet/Sorry For Escalating | 20.00

Judy’s Pflug Durlach | When Neil Was Young | Neil Young-Tribute | 20.00

Kohi | Wolf Mountains/Zimt | Garage/Beat/Postpop | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Willer | Singer/Songwriter | 20.00

P8 | Кальк/Karina Kvist | Hardcore | 21.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith | Acoustic Rock | 20.00

Substage | Pretty Maids/Pink Cream 69 | Hardrock | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Zieglersaal | Balkan-TanzHaus | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Neuer Deutscher Jazzpreis | Wallace Roney Quintet | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Session: Rio de Janeiro | 20.30

Bürgerhaus Dudenhofen | Akustik-Gitarrennacht: Ignaz Netzer/Timo Gross/Biber Herrmann | 20.00

Bürgerhauskeller Sulzfeld | Sea Time | Folk/Blues | 20.30

Café Central Weinheim | Nasty/The Butcher Sisters | Hardcore | 20.30

Festsaal Seebach (Elsass) | Spirit of Ireland | 20.30

Kupferdächle PF | Happy Hauer | mit Luftgitarren-Wettbewerb | 19.00

Musikantebuckl Oberotterbach | No Sugar, No Cream | Americana | 20.30

Villa Lina Bad Herrenalb | Sabrina Burkard & Friends | Pop/Soul/Jazz | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Wahnfried | 20.00 | Instant Integration | 20.00

Das Sandkorn | Die Wunderübung | 19.30 | Crème de la Krämer | 20.15

Jakobus-Theater | Auf und davon | Komödie | 20.00

K2 | Gatte gegrillt | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Klavier | 12.15

Konzerthaus | Chinesischer Nationalcircus: The Grand Hongkong Hotel | 20.00

marotte Figurentheater | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Tollhaus | Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie | Kabarett | 20.00

ZKM | Cosmos | Interaktive Tanz-Performance/Installation | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach | Auf dünnem Eis | Komödie | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Nachtcafé: Offene Bühne | 21.00

Kleine Bühne Ötigheim | Alles auf Anfang | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Buffy – das Musical | 20.00 | Olaf Bossi | Songs und Stories | 20.30

Kulturzentrum Hagenbach | Norbert Zoller/Chako Habekost/Nicolas Fischer | Pamina-Mundartabend | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Tatyana Ryzhkova (Klass. Gitarre) | 20.00

Reithalle Offenburg | True Colors Varieté | 20.00

Reithalle Rastatt | Frank Dupree in Concert mit Mini Schulz und M. O.. Jenne | 19.00

Rosengarten MA | Lord of the Dance | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche | Aprikosenzeit | ab 6 J. | 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Misery | Stephen King | 19.30

Theater im Riff Bruchsal | Dänische Delikatessen | 19.30

Theater treppab Bruchsal | Blind Date | 19.30

Zénith Strasbourg | Le Cadre Noir | Frz. Reitschule | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Easter Storytime in English | ab 6 J. | 16.15

Café Nun | Umarmen und loslassen | Lesung | 20.00

Kinemathek | Walter Pfeiffer – Chasing Beauty (Porträt) | CH, dt. UT | 19.00 | Thelma | Norwegen/F/DK/Schweden, dt. UT | 21.15

Naturkundemuseum | Insektenpheromone: Möglichkeiten und Grenzen in Faunistik und Naturschutz | Vortrag | 19.00

Schloss | Handarbeiten um 1900 und in den 50er Jahren | Zeitzeugengespräch | 16.00 | Eventabend „Mythos Etrusker“ | 18.30

Tollhaus | Kreativstart: Kongress für Kreative Unternehmen | 9.30 | www.k3-karlsruhe.de

vhs | Körper- und Jugendlichkeitskult | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | 7 Tage sind nicht genug: Die Evolution der Phantasie. Wie der Mensch zum Künstler wurde | Prof. T. Junker, Vortrag | 19.30

Region

Ev. Akademie Bad Herrenalb | Mangas, Graphic Novels und Comics in der Gegenwartskultur | Tagung | www.evakad.de

Gedok-Galerie HD | Hommage an Nelly Sachs | Lesung/Musik | 18.00