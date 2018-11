23.11.2018

Club/Live Musik

AKK | Holla die Waldfee | Indie/Electro | 22.00

Alte Hackerei | 100Blumen | 21.30

Die Stadtmitte | New Noise: Birds in Row/Coilguns/Ken Mode/Contwig | 19.00 | Ü30-Party | DJs Steppinout | 21.00 | Zauberfabrik (Elektro) | 23.30

Dorfschänke | June Gloom | Rock/Pop | 21.00

Facettenreich Rüppurr | Olli Roth & Robin Carpe | 19.00

Gotec | Oscillation Field: David Mohr | 23.00

Hemingway Lounge | Gallardo Quartet | 20.00

Jubez | Local Double Night | Pat/Maybe I’m Jedi | 20.30

Kohi | OfW (HipHop/Ska)/Chupchick (Klezmer/Balkan) | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Into the fray/Eau Rouge | Indie/Emo | 20.00

Tollhaus | Sarah Lesch/Lukas Meister | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Zieglersaal | Balkan-Tanzhaus | 20.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Session | Thema: Strasbourg | 20.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | The Cashbags | Johnny-Cash-Show | 20.00

Café Central Weinheim | Civil War | Metal | 21.00

Halle 02 HD | Mr. Irish Bastard | Folkpunk | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Hagen Rether | Kabarett | 20.00

Stadthalle Kandel | Hoffmann-Hammer-Trio | Musikal. Zeitreise | 19.00

Steinhäuser Hof Neustadt | Lammel/Lauer/Bornstein | Jazz | 20.30

Villa Lina Bad Herrenalb | Sabrina d’Andrea | Singer/Songwriterin | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Hair | 20.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

FächerResidenz Nordstadt | C. Mitterer (Kontrabass)/V. Zendron da Cunha (Klavier) | Bach/Debussy u. a. | 18.30

Jakobus-Theater | Die Kaktusblüte | Komödie | 20.00

Kammertheater | Rain Man | 19.30

Karlsburg Durlach | Dt.-Armenisches Kammerorchester/A. Aghabekyan (Violine)/G. Dabaghyan (Duduk) | Bach/Mirzoyan u. a. | 19.30

Kleine Kirche | L. Kirchgässner (Sopran)/A. Reiss (Klavier) | Bach/Schubert/Liszt u. a. | 12.15

marotte Figurentheater | Adams Äpfel | 20.30

Schloss Gottesaue | Dr. Herrmann Büttner Klavierwettbewerb | Preisträgerkonzert | 19.30

Tempel | Bettina Castaño feat. Murat Coskun | Flamenco | 20.00

Tollhaus | Chaos-Theater Oropax | 20.00

Region

Altes Rathaus Bretten | Konzertreihe Klangspuren | Kunstlied | 19.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Nachtcafé | Offene Bühne - alles ist möglich | 21.00

Erbprinz Ettlingen | Die Made deluxe | Heimatabend + 4-Gänge-Menü | 18.30

Festspielhaus Baden-Baden | Swedish Radio Symphony Orchestra/J. Jansen (Violine) | Berlioz/Berg/Beethoven | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Servus Peter | Musical | 19.00

Jugendstil-Festhalle LD | Bravo, bravo Papageno | Musical ab 5 J. | 16.00

Löwensaal Nöttingen | Who the fuck is Knigge? | 20.00

Rathaus Lauf | Christophe Voltz & Gael Sieffert/Heinz Wendling | Mundart-Abend | 19.00

Reithalle RA | Tartuffe | nach Molière| 11.00+19.30

Schlachthof Lahr | Berlin Comedy Night | Stand Up | 20.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Hexen | 19.30

Theater Baden-Baden | Der goldne Topf | ab 16 J. | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Schätze aus dem Kloster Lichtenthal in Wort und Bild | 15.00

Bad. Kunstverein | Kathy Acker: Get Rid of Meaning | Symposium | 17.00

Buchhandlung Rüppurr | Vorstadtgedanken | Lesung | 19.00

Cyber Lab (Haid-und-Neu-Str. 18) | Tag der offenen Tür | 13.00

HfG | Glühweinprogrammiernacht

HWK-Gärtnerei Grötzingen | Adventsmarkt | 12.00

ibz | Internationales Frühstück | 11.00

Kinemathek | tanz: Tango zu Besuch | D, dt. UT | 19.00

Originelle Maßschuhe Grötzingen | Mode-Vernissage: Amélie Hentschel/Benjamin Bigot | 17.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | Michael Ende und seine Anderswelt (musikal. Lesung) | 19.30 | Johannes Hucke: Flüssiger Freitag | 20.15

Städt. Klinikum (Haus S) | Weihnachtsmarkt | Palliativ-Benefiz | 11.00

vhs | Deutsche Revolution 1918 | Vortrag | 19.30

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Melanchthonhaus Bretten | Das Alter ist das einzige Mittel, um lange leben zu können | 19.30

Stadtmuseum RA | Das Kabarett in der Weimarer Republik | 18.30

Vinothek La Part des Anges Untergrombach | Red Friday: Rotwein/Gin Bar/Craft Beer | 17.00