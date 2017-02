24.02.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | King Automatic | 21.00 | Friday Vibez: Selecta Martin/DJ Highzzla (Reggae/Dancehall) | 22.00

Die Stadtmitte | DJ Ketch (Mixed)/Sven Junge & Max Hertel (Deep/House/Techno) | 23.00

Dorfschänke | F.A.T. 2,5* | Funky Fasching | 21.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 17.00

Gotec | Hype: Le Filou | Techno | 23.00

Kleine Kirche | Jazz in der Kleinen Kirche | 12.15

Kap | Künstlerfasching | Andreas Lau | 80er Indie | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Mikis-Theodorakis-Abend | 20.00

Monk Bar | Toby Rink & Guest | 23.00

P8 | We Dub You: I&I Dubwise | 22.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith solo | 20.00

Substage | Bleu Roi | 21.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Zieglersaal | Balkan Tanzhaus | 20.00

Region

Adler Spöck | Seán Treacy Band | 20.00

Birdland 59 Ettlingen (Jazzclub) | Session: Kansas Swing Party | 20.30

Café Central Weinheim | Supernova Plasmajets/UMC/Ivory u.a. | Rock | 20.30

Karlstorbahnhof HD | Afrob | 21.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Unduzo | A Cappella | 20.00

Kupferdächle PF | Kreatives Trio | Acoustic Rock/Pop/Punk | 19.30

Steinhäuser Hof Neustadt | Timo Gross | Blues | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Jedds griegsch Dei Fedd weg | 20.15

Bad. Staatstheater | Arminio | von Händel | 19.00 | Die Troerinnen | 20.00 | Small Town Boy | 20.00

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | von L. Naumann | 20.00

K2 | Wer mit wem? oder Die Wahrheit | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Das Prinzip Hoffmann | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | Musical | 19.30

Sandkorn | Frau Müller muss weg | 20.15 | Die Wunderübung | 20.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Offene Bühne: Kleinkunst im Wald | 20.00

Tollhaus | Caveman | 20.00

Region

Baden-Arena Offenburg | Mario Barth | Comedy | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Olga Peretyatko & Lawrence Brownlee | Belcanto | 19.00

Theater Baden-Baden | Geächtet | von Ayad Akhtar | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Stories in English! | Mufaro’s Beautiful Daughters | ab 6 J. | 16.00

Kinemathek | Schneider vs. Bax | NL, dt. UT | 19.00 | Dibbuk | Polen/Israel, dt. UT | 21.15

Kohi | Poetry Slam | 21.00

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Schloss | Bildnisse der Markgrafen und Großherzöge von Baden – die Fürstengalerie | 16.00

Yoga Vidya Zentrum | Yoga Bodywork | Kay | 18.30 | Meditation & Satsang | 20.15