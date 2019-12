24.01.2020

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Alex Wellington (Mixed)/Ojo Morada (K.I.Z. Party) | 23.00

Dorfschänke | Live-Musik | 21.00

Hemingway Lounge | Dirk Blümlein Terzett | 20.00

Jubez | Blueprint – Tribute to Rory Gallagher | 20.30

Kohi | Die Kerzen (Synthpop)/ DC Schneider (Antifolk) | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Mint Mind/The Coconuts | 20.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith | 20.00

Substage | Millencollin/Pkew Pkew Pkew | 20.00

Tempel | Susan Weinert Rainbow Trio | 20.00

Tollhaus | Fiva + Gäste | Pop | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Jam Session | 20.30

Halle 02 HD | Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi | 19.00

Löwensaal Nöttingen | Duo zu zweit: Die wilde 13 | 20.00

Reithalle RA | More Maids | Irish Folk | 20.00

Rosengarten MA | Gregorian | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | Struwwelpeter – Shockheaded Pter | 20.00 | Passion – Sehnsucht der Frauen | 20.00

Das Sandkorn | Der Steppenwolf | 19.00

Jakobus-Theater | Und dann gabs keines mehr | Krimi | 20.00

K2 | Nein zum Geld | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Die Neue Mitte – China für Anfänger | Sven Kemmler | 20.15

Kammertheater | Show Must Go on | Tribute to Freddy Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Romeo und Julia | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Lied | 19.30 | AlumniKonzert | Trio Uhde | Schubert | 19.30 | Benefizkonzert des Zonta Clubs Karlsruhe | 19.30

Tollhaus | Ulan & Bator | Kabarett | 20.00

Region

Festhalle Wörth | Dod | Gerd Dudenhöffer spielt Heinz Becker | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Celtic Rhythms Direct from Ireland | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Das Lächeln am Fuße der Leiter | 19.30

Theater Baden-Baden | Hamlet | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Café Palaver | Die Politik mit der Angst - Dublin-Abschiebungen nach Italien und die Folgen für die Geflüchteten | Vortrag/Diskussion | 20.00

Schloss | 200 Jahre deutsch-französische Geschichte | 16.00

Region

Städt. Galerie Offenburg | Langer Kunst-Abend: Hiroyuki Masuyama | 18.00