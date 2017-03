24.03.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Siedler Jugend/French Nails | 21.00

Die Stadtmitte | Lucas (Mixed)/Qbig & Zenith B (Drum’n’Bass) | 23.00

Dorfschänke | JJ67 | 21.00

Hemingway Lounge | Peter Götzmann Trio | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Thomas Schrimm/Jogi Mittl | Tom Waits-Liederabend | 20.15

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Jamie Clarkes Perfect | CD-Release | 20.00

Substage | Pothead | 21.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

ZKM | Beat Poetry Project: On The Road | Harald Schwiers/Jazzmusiker | 20.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Session: Los Angeles | 20.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | One Moment in Time | Whitney-Houston-Tribute | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Yes Jazz | 19.00

Café Central Weinheim | Birdpen | Alternative Rock | 21.00

Fabrik Bruchsal | The Queen Kings | Queen-Tribute | 20.30

Halle 02 HD | Electrogravity pres. Boris Brejcha | 23.30

Karlstorbahnhof HD | Mila Mar | Gothic Rock | 21.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Holger Mertin & Klaus Marquardt | Percussion trifft Violine | 20.30

Kupferdächle PF | Go Ganta | Folk/Alternative Indie | 20.00

Musikpark Maulbronn | When Neil Was Young | Neil Young-Tribute | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Tulwezwiwwle gewwe Schnupfe | 20.15

Bad. Staatstheater | My Fair Lady | Musical | 19.30 | Die Troerinnen | 20.00 | Small Town Boy | von F. Richter | 20.00

dm Arena | Mario Barth | Comedy | 20.00

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | von L. Naumann | 20.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | HfG: Klavierrezital | Ieva Dudaite | 12.15

Sandkorn | Eins auf die Fresse | ab 13 J. | 10.00 | Männer.Reifen | rastetter & wacker, Kabarett | 20.15 | Der Gott des Gemetzels | 20.30

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Zündstoff | Theater | 20.00

Ev. Stadtkirche BAD | Bash – Stücke der letzten Tage | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | Helge Thun & Jakob Nacken | Kabarett | 20.00

Reithalle Rastatt | Uta Rotermund | Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Fremd.Sein.Heimat | Franz Csiky | 19.30

Zwinger HD | Ich heiße Ben | ab 10 J. | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

AKK | Muslimisches Freitagsgebet am KIT | 13.00

Amerikan. Bibliothek | Irish Legends and Folktales | ab 6 J. | 16.00

Fasanenschlösschen | Krimitage | Totengebet | E. Herrmann, Lesung | 20.00

Filmpalast am ZKM | Rammstein: Paris | Konzertfilm | 22.45

Heizkraftwerk West | Krimitage | Dark Web | V. Etzold, Lesung | 18.00

Johannes Kepler Schulen Nordweststadt | Kochabend gegen Rassismus | 17.00

Kinemathek | Durst | Südkorea, dt. UT | 19.00

Kirchenfenster (ggü. St. Stephan) | Gespräch über Rassismus | 15.00

KIT | Zivilcourage | Vortrag | 19.00

KIT (Audimax, Geb. 30.95) | Wie bringen wir Kinder in Schwung? | Kinderturn-Kongress | www.kongress-ka.de

Mikado | Schools of Trust – Vertrauen ins Lernen | Film/Diskussion | 20.00

Sangat Yoga (Gartenstr. 72) | Yoga – Klang ohne Ausgrenzung | 19.00

Schloss | Revolutionen in Baden und Europa | 16.00

Ständehaussaal | Was tun gegen Hass, Diskriminierung und rechte Parolen? | Vortrag/Diskussion | 18.00

vhs | De los Andes al Himalaya | spanischer Vortrag | 19.00

Yoga Vidya | Yin Yoga | 18.45

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Norwegen | Multivisionsshow | 20.00

Schloss Neuenbürg | Filmtage | Saint Jacques – Pilgern auf Französisch | 20.00