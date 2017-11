24.11.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Pfinztal Tigers Soul Club | Tex Dixigas | 22.00

Die Stadtmitte | SPH Bandcontest | 17.00 | DJ Master T + Sorry 4 Delay/MPM80 | 23.00

Dorfschänke | Jenny Never | Rock | 21.00

Gotec | Lost In Time: Deniz Bilgic | Deep-/Techhouse | 23.00

Hemingway Lounge | Bastian Stein Quartett | 20.00

Konzerthaus | Joy Denalane | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Tango Nuevo & Musik aus dem Osten Europas | 20.00

P8 | Madness Meeting presents: Deep vs. Dark | Drum’n’Bass | 22.00

Substage | Cris Cosmo solo | 20.30

Tollhaus | Georgette Dee | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | SWR New Jazz Meeting: Pedro Martins’ Spider’s Egg | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Jam-Session | Motto: Mannheim | 20.30

Bürgerhauskeller Sulzfeld | Hanna Herrlich & Band | Singer/Songwriterin | 20.30

Café Central Weinheim | Imperial State Electric/Dead Lord | Rock | 20.00

CongressCentrum PF | SWR1 Pop & Poesie in Concert | 20.00

Kupferdächle PF | Schülerbandfestival | 21.00

Laiterie Strasbourg | Maceo Parker | 21.00

Musicpark Maulbronn | Seán Treacy Band | 20.00

Seminarraum Wespennest Neustadt | Beppe Gambetta & Tony McManus | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 11.00 | Adriana Lecouvreur | 20.00 | Die Jungfrau von Orléans | 20.00 | Wiegenlied für Baran | 20.00

Insel | Farbenfroh & Schwarzgeärgert | Theater ab 2 J. | 11.00

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 19.30

Kinemathek | Werner Nekes – Das Leben zwischen den Bildern + Kaskara | 19.00

Kleine Kirche | HfM: Cello/Klavier | 12.15

Kohi | Poetry Slam Show | 21.00

marotte Figurentheater | Herzrasen | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Offene Bühne | 21.00

Zirkuszelt Otto-Dullenkopf-Park | maCompagnie | Contemporary Circus | 20.00

ZKM | Giga Hertz Preis: Konzert des SWR Experimentalstudios | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Offene Bühne | 21.00

Exil-Theater Bruchsal | Falscher Hase | Komödie | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Windbeutel Impro-Show | 20.00

Jugendstil-Festhalle LD | Seite Eins | Theaterstück von J. Kram | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Özgür Cebe | Kabarett | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Drache | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Lars Reichow | Kabarett | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Mit dem Faust aufs Auge | Schauspiel-Comedy | 20.00

Melanchthonhaus Bretten | Philipp Melanchthon – Reformator und Lehrer Deutschlands | Dein Theater Stuttgart | 19.30

Selmnitzsaal Berghausen | Mama Muh feiert Weihnachten | Kindertheater | 15.00

Stadthalle HD | Hagen Rether | Kabarett | 20.00

Theater BAD | Am Hang | 19.00 | Auerhaus | 20.00

Theater HD | Ich bin das Volk | von F. X. Kroetz | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | My Name is Bob | Stories auf Englisch ab 6 J. | 16.00

Basislager | Robert Steiner (Extrembergsteiger) | Lesung | 20.00

Hoser + Mende (Karlstr. 76) | Eingeschlossen nach Ladenschluss: Stöbern, Schmökern und Genießen | 19.00

HWK Gärtnerei Grötzingen | Adventmarkt | 12.00

ibz | Internat. Frühstück | Tag gegen Gewalt an Frauen | 10.00

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Messe | www.aerzte-seminare-karlsruhe.de

Naturkundemuseum | Colin Wyatt – ein Multitalent auf entomo-kleptomanischen Abwegen | Vortrag | 19.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Die linke Hand des Bösen | 14.00 | Die Retirade im Biedermaier | 20.00 | Junger Wein – Flüssiger Freitag | 20.15

Städt. Klinikum (Haus D) | Weihnachtsbasar zugunsten der Palliativmedizin | 11.00

vhs | Vom guten Leben – ein Abend fern aller Geschäftigkeit | 18.30

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | Resonanzen live | Lesung | 15.00 | Auto Italia South East: Rogue Agents | Lesung | 16.00

Region

Casino Baden-Baden | Das geheime Netzwerk der Natur | Peter Wohlleben, Lesung | 20.00

Mercedes-Benz-Kundencenter RA | Schlag auf Schlag – so funktioniert dein Herz | 6-8 J. | 15.00