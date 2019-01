25.01.2019

Club/Live Musik

AKK | Goa | 21.00

Die Stadtmitte | Celebration: Ü30 | 21.00 | Markus Haas (Elektro) | 23.30

Hemingway Lounge | Klaus Wagenleiter Trio | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Spätes Erwachen | Christoph Köhler (Lyrik)/Matthias Ockert (Jazz) | 20.00

Tempel | Patty Moon | Singer/Songwriterin | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Alex-Huber-Forum Forst | Robert Ahl & Friends/Kunst von KPM | Spendengala Hospizgruppe Bruchsal | 19.00

Birdland 59 Ettlingen | Jazz Session | Thema: Stuttgart | 20.30

Bürgerhauskeller Sulzfeld | Horsefly Rocket | Rock/Blues | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z‘samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Love is a Battlefield | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Mundart-Komödie | 19.30

Jakobus-Theater | Macke, Macke | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kleine Kirche | Erst-Ton-Konzert der neuen Lentner-Orgel | Christian-Markus Raiser/Claudia Rauch (Lesung) | 20.00

Kohi | Poetry Slam | 21.00

Konzerthaus | Merci, Udo! | Hommage an Udo Jürgens | 20.00

marotte Figurentheater | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Schloss Gottesaue | Jubiläumskonzert 100 Jahre Zonta | 19.30 | HfM-Studierende Liedgestaltung | 19.30

Tollhaus | Starbugs Comedy | 20.00 | Familie Flöz | Maskentheater | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Nachtcafé | Offene Bühne für Kleinkunst/Musik/Theater | 21.00

Erbprinz Ettlingen | Die Made deluxe | Heimatabend + Menü | 18.30

Realschule Durmersheim | Duo Zilas | Debussy/Brahms u. a. | 20.00

Schloss Schwetzingen | La verità in cimento | Oper von A. Vivaldi | 19.30

Stadthalle Gernsbach | Kasperblues | Puppentheater für Erwachsene | 15.00

Stadttheater Bruchsal | Komplize | 19.30

Theater Baden-Baden | Faust I | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Badnerlandhalle Neureut | Stein Zeit | Thomas Huber, Multivisionsvortrag | 20.00

Region

Gedok-Galerie HD | Pierre Theunissen. Leben und Werdegang eines Künstlers | Vortrag | 19.30