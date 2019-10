25.10.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Maulgruppe/Norton | 21.00

Baschang Großküchentechnik | The Jakob Manz Project | Jazz | 19.00

Café Emaille | Lovehunter | Rockklassiker | 20.30

Culteum | Zapata Soundz & Guests | Reggae/Dancehall/Global Bass | 23.00

Die Stadtmitte | TheJan (Mixed)/Tape (Hip Hop) | 23.00

Dorfschänke | Sören Jordan's Blues Conglomerate | 21.00

Jubez | Forró de KA | Brasilianische Musik | 19.00

Kohi | Poems for Laila | Folk-Pop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | The Boring/Call it a Day | Punk | 20.00

Scruffys Irish Pub | June Gloom | Rock | 20.00

Tollhaus | Madame Baheux | Weltmusik | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Theon Cross | 20.00

Ella & Louis MA | Enjoy Jazz: New Jazz Voices | Efrat Alony | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Peter Kraus | Rock’n-Roll | 19.30

Haus am Westbahnhof LD | The Broom Bezzums | Folk | 20.00

Irish Pub PF | Irish Night: Seán Treacy Band | 22.00

Kulturhalle Schweighofen | Wenzel | Lieder/Texte | 20.30

Kulturhaus Osterfeld PF | The Ringmasters | Barbershop-Quartett | 20.00

Löwensaal Nöttingen | All you need is love | Lennons frühe Jahre | Lesung/Livemusik | 20.00

Mehrzweckhalle Herxheim-Hayna | Wildes Holz | Folk | 20.00

Villa Lina Bad Herrenalb | Kieran Halpin | Singer/Songwriter | 20.00



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Zimmer mit Musik präs. Bookshop unplugged 4 hoch 4 | 20.00

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Das Sandkorn | Summertime! | 20.15

FächerResidenz Nordstadt | Tiffany Kim (Violine) | Bach/Sibelius u.a. | 18.30

Insel | Fliegen lernen | Theater ab 2 J. | 11.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Veganissimo | André Hartmann | 20.15

Kammertheater | Tussipark | 19.30

Kleine Kirche | Klavier und Lied | Han Kim (Bassbariton)/Kim und Soyon Youn (Klavier) | Beethoven/Schumann u.a. | 12.15

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 20.00 | Er ist wieder da! | 20.00

Schloss Gottesaue | Meine Kunst lasse ich nicht liegen... | Clara Schumann | Gespräch/Konzert | 18.00 | Clara-Schumann-Fest | Kammermusik und Variationen | 19.30

Substage | Ensemble TEMA | Kreidler/Samarotto/Rieks u.a. | Konzert/Filmnacht | 19.30

Tollhaus | Badesalz | Comedy | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | Komödie | 19.30

Burg Berwartstein Erlenbach-Dahn | Edith Piaf Revue | E. Jäger (voc)/P. Jakob (b)/I. Heil-Kügler (p) | 19.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Nachtcafé: Offene Bühne | 21.00

Hohenstaufensaal Annweiler | Ramon Chormann | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Ulan und Bator | Kabarett | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Mr. Bond | Musik-Comedy | 20.30

Mehrzweckhalle Wiesloch-Frauenweiler | Chako Habekost | 20.00

Prot. Gemeindesaal Annweiler | Klezmer und mehr | Duo Klarissimo | 19.30

Reithalle RA | Marco Herrmann’s Comedy Cocktail | Götz Frittrang/Alain Frei/Daphne de Luxe/Thomas Fröschle | 20.00

Theater Baden-Baden | Der zerbrochne Krug | 20.00

Theater HD | Animal Farm | 19.30

Theater PF | Doktor Schiwago | Musical | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Albert-Schweitzer-Saal | Night of the Profs: Lieblingsthemen der Gelehrten | 20.00

Alte Hackerei | Fankultur im Kriegsgebiet: Fußball ist unsere Waffe | Vortrag | 19.00

Amerikan. Bibliothek | Halloween Special | Stories ab 6 J. | 16.15 | Teen Time | 16.15 | Hogwart’s Library Halloween Night | ab 9 J. | 19.00

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Café Nun | Philosophische Ambulanz | Kolloquium Prof. H.-U. Nennen | 11.30

Hemingway Lounge | Eine spanische Eröffnung | Harald Kiwull, Krimilesung | 19.00

ibz | AfriKA-Union stellt vor: Demokratische Republik Kongo und Ruanda | 19.00

Kinemathek | Alles über Evin | D, dt. UT | 19.00 | Weitermachen Sanssouci | D | 21.15

Kronenplatz | Critical Mass | Fahrraddemo | 18.00

Naturkundemuseum | Vielfalt und Biologie unserer Wasserinsekten | Vortrag | 18.00

Schloss | Die Schule als schwieriger Bildungsweg in der Kriegs-/Nachkriegszeit | Zeitzeugengespräch | 16.00

vhs | Bienenhaltung: Anfänger-Lehrgang | Infoabend | 19.00

ZKM | Die ganze Welt ein Bauhaus | Ausstellungseröffnung | 19.00

Region

Kurhaus Baden-Baden | Genussmesse fine | 16.00

Kurhaus-Rest. Baden-Baden | Liebe und Partnerschaft aus buddhistischer Sicht | Vortrag | 19.30

Siebentäler Therme Bad Herrenalb | Grusel-Nacht mit Mitternacht | ab 6 J. | 20.00