26.01.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Peacocks | Rockabilly | 21.00 | Friday Vibez: Selecta Flo/Selecta Martin | 22.00

Hemingway Lounge | Louise Lotte Edler | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Mikado-Disco | 20.00

P8 | Vlada Ina/Stolen Mind | Hardcore | 20.00

Scruffys Irish Pub | Kuchenclub | Punkrock | 20.00

Substage | Boppin’ B/Betty Sue & The Hot Dots | Rock’n’Roll | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Jazz Session | 20.30

Café Central Weinheim | Garden of Delight | Irish Folk | 21.00

Festspielhaus BAD | Schiller – Klangwelten | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | HörBänd | A-cappella | 20.00

Kupferdächle PF | Newcomer Slam | 19.00

Löwensaal Nöttingen | Opportunity | Soul/Blues | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 11.00 | Simon Boccanegra | 20.00 | Willkommen | 20.00

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | 20.00

Jubez | Sascha Korf | Comedy | 20.30

K2 | HerzTrittmacher | 20.00

Kammertheater | The Blues Brothers | 19.30

Kleine Kirche | HfM-Mittagskonzert | 12.15 | Der Holzwurm im Orgelprospekt | Besinnliches/Heiteres in Musik und Wort | 19.00

Konzerthaus | Das Phantom der Oper | 20.00

marotte Figurentheater | Bilder einer Ausstellung | 20.00

Sandkorn | Wir schaffen das! | Kabarett | 19.30 | Was lockt im Netz? | Musikal. Seminar-Kabarett | 20.15

Schloss Gottesaue | StudioKonzerte | Neue Werke aus den Studiengängen SonicArts/Musikinformatik & Komposition | 19.30

Tollhaus | Özcan Cosar | Kabarett | 20.00 | Lumpenpack/Tino Bomelino | 20.00

Region

BadnerHalle RA | Chiemgauer Volkstheater | 20.00

Chawwerusch-Theater Herxheim | Nachtcafé | Offene Bühne | 21.00

Jugendstil-Festhalle LD | Dt. Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz | Schostakowitsch/Tschaikowski | Konzert ab 5 J. | 10.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Murzarellas Music Puppet Show | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Alfons | Kabarett | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Das Gespenst von Canterville | 20.00

Schloss Ettlingen | Klassik für Jugend | Gesprächskonzert | 10.00 + 11.30

Theater BAD | Bella Figura | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Die letzten Tage der Stadt | Ägypten/D/VA Emirate, dt. UT | 19.00 | On the Beach at Night Alone | Südkorea, dt. UT | 21.15

Kohi | Poetry Slam Show | 21.00

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Naturkundemuseum | Gibt es das Insektensterben wirklich? | Vortrag | 19.00

ZKM | Resonanzen live | Futur 3 – SciFi-Versepos | T. Holland, Lesung | 15.00

Region

Stadtbibliothek Ettlingen | Antike Erfindungen und ihre Geschichten | Lesung 5. Klasse | 10.30