26.05.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Buster Shuffle | 21.00

Circus3000 | Der Konspirative Salon: The Chemtrail Brothers ft. Don Discordia/Ausstellung | 20.00

Die Stadtmitte | New Noise: An Early Cascade | 19.00

Festplatz Ponderosa Wolfartsweier | Woodstickel Festival: No Sugar, No Cream/Soundaffair/Cat Hill Blues Band/On Air/William Blyth | 16.30

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Hemingway Lounge | Herbie’s Special: Raphaela & Max | 20.00

Jubez | Schattenfiguren/OhYeahGalaxie/Woomera | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Julian maier-Hauff/Shahrokh Dini | 23.00

P8 | PsyKA Underground Experience | Swedenborg Raum/Uluru/Huminoita/ad’absurdum u. a. | 16.00

Scruffys Irish Pub | Soeckers | Rock | 20.00

Substage | 90er Party | DJs H2O-Lee/Heiko | 21.00

Topsy | Party Pur | 22.00

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | die neue Welle Chill Out Lounge | 16.00 | Die 12 Pianisten | 19.00

Halle 02 HD | Alternativer Frühling: Newcomernight | 19.00

Hufeisen Germersheim | Walk 1 + 2 | Raumklangliche Kultpfade | 19.00 + 21.00

Kupferdächle PF | Open Techno Stage | 21.30

Rathausplatz/Salle du Brassin Schiltigheim | Elsass Rock & Jive Festival | Burlesque-/Rock’n’Roll-Party

Schlossgarten Bruchsal | Joel Brandenstein | Singer/Songwriter | 20.00



Bühne/Klassik

AKK | Improtheater | 20.00

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Der Widerspenstigen Zähmung | 20.00 | Antigone | 20.00

Freie Waldorfschule Waldstadt | Musik ohne Grenzen Benefiz | Sinfonisches Blasorchester des Kons | 19.00

Insel | Shakespeare: Perikles, König von Tyrus | 20.00

Jakobus-Theater | Falsche Schlange | 20.00

K2 | Honig im Kopf | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Das Prinzip Hoffmann | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Querflötenduo | 12.15 | Luthers mystische Laute | Martina + Lutz Kirchhof | 20.00

Kulturhaus Mikado | Die Gentle Horns | 20.00

Sandkorn | Love Letters – Liebesbriefe | 20.15 | Arsen und Spitzenhäubchen | 20.30

Schwarzwaldhalle | Luke Mockridge | Comedy | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Offene Bühne: Kleinkunst im Wald | 20.00

Tollhaus | Zwischenklänge | interKArt e.V. Eröffnungskonzert | mit S. Mansour, E. Dandarvaanchig u.a. | 20.00

Zieglersaal | Patchwork | Werkraum Jugendtheater | 20.00

Region

Festspielhaus BAD | Cellostorm | ab 6 J. | 10 + 16.00

klag-Bühne Gaggenau | Duel | Musikcomedy | 20.00

Klosterkirche Maulbronn | Julia Schröder (Violine)/Lautten Compagney Berlin | Vivaldi/Bach | 20.00

Kupferdächle PF | Bevor ich gehe | Junge Bühne 31 | 19.00

Schloss Ettlingen | 25 Jahre Singer Pur | 20.00

Theater BAD | Tartuffe | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

HfG Lichthof 3+4 | Gulaschprogrammiernacht

Kinemathek | dokka Dokumentarfestival | www.dokka.de

Kohi | Poetry Slam | 21.00

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Schloss | Heimattage: Welttreffen historischer Fahrräder

Schloss | Die frühgriechische Welt und die Heldenepen Homers | 16.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | Städtetag Nagold

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Horbachpark/Albgauhalle Ettlingen | Horbachfest: Leistungsschau + Gartenkunst und Handwerk Markt | 10.00

Steinweiler | Hist. Dorffest | www.dorffest-steinweiler.info

Theater treppab Bruchsal | Sehnsucht Kuba | Lesung 19.30