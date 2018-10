26.10.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Lovers & Beginnings | 21.00

Café Nun | Rue Royale/Zolf/Ryan O’Reilly | 20.30

Die Stadtmitte | DJs Tide/Neo/QVAK | 23.00

Dorfschänke | London Calling | DJs Le Razz/Mr. Ripley | 21.00

Gotec | Ü30: Manic & Guest | Techno/House | 23.00

Hemingway Lounge | Bassi-Bravo Duo | 20.00

Jubez | Dapperdan Men/Four Potatoes | Country/Bluegrass | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Odd Couple/Buddha Sentenza/Weltenschall-Party | 20.00

Scruffys Irish Pub | JP Kennedy | Irish Folkrock | 20.00

Substage | The Brew/The Hydden | Britrock | 21.00

Tempel | Hakim Ludin | Percussion | 20.00

Tollhaus | Füenf | A Cappella | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Zieglersaal | Balkan-Tanzhaus | 20.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Black Milk & Nat Turner Band | 20.00

Betriebswerk HD | Enjoy Jazz: Filippo Vignato Trio | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Session | Thema: Disneyland | 20.30

Bürgerhauskeller Sulzfeld | No Sugar, No Cream | Americana/Country | 20.30

Café Central Weinheim | Bühler & Friends | Techno | 22.00

Klag-Bühne Gaggenau | Reinhold Beckmann & Band | 20.00

Kupferdächle PF | Open Stage | 19.00

Musikpark Maulbronn | Seán Treacy Band | 21.00



Bühne/Klassik

Alte Hackerei | Jochen Prang | Stand-Up Comedy | 20.30

Bad. Bühn | Em Karle sei Dande | 20.15

Bad. Staatstheater | ...wir müssen kurz nach Afrika | Kammerkonzert ab 6 J. | 11.00 | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.30 | Europa flieht nach Europa | 20.00

Badnerlandhalle Neureut | G. Gershwin: Porgy and Bess | Bigband-/Streichorchester-Schülerkonzert | 18.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Fräulein Smillas Gespür für Schnee | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Ene, mehne, muh | T. Schreckenberger | 20.15

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | Jhih Ting Wong (Klavier) | Beethoven/Liszt/Debussy | 12.15

marotte Figurentheater | marotte-Russen-Salon | 20.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | Heimatabend + Büffet | 19.00

Schloss Gottesaue | Konstantin Ingenpaß Bariton | Vokalensemble der Hfm/Magdalena Wolfarth (Klavier) | Schubert | 19.30

Schwarzwaldhalle | Paul Panzer | Comedy | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | 19.30

Tollhaus | Kohi Poetry Slam | 20.30

Region

BadnerHalle RA | Bernd Wolf und seine Egerländer Musikanten | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Michl Müller | Kabarett | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Demut vor deinen Taten, Baby | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Best of Queen – Tribute | 19.00

Haus am Westbahnhof LD | Die Windbeutel | Improtheater | 20.00

Johannesgemeinde HD | Justizmord des Jakob Mohr (Theater HD) | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Rolf Miller | Kabarett | 20.00 | Beckmann-Griess | Kabarettkonzert | 20.30

Reithalle RA | ensemble 99: Bar jeder Vernunft | 20.00

Theater Baden-Baden | Vor Sonnenuntergang | von G. Hauptmann | 20.00

Theater HD | Rigoletto | von G. Verdi | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Extremalism/Bolero | Ballet National de Marseille | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Teen Time in engl. Sprache | 16.15

Insel | #Lieblingsbuch: Grusel-Gewusel | Lesung ab 6 J. | 11.00

Kinemathek | A Fábrica de Nada | P, dt. UT | 19.00

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Naturkundemuseum | Der Ursprung des Lebens am heißesten Punkt der Erde | Vortrag | 19.00

Schloss | Museumsbegeisterte zeigen ihre Lieblingsobjekte | 16.00

Weltladen | Futurzwei Zukunftsalmanach – Geschichten vom guten Umgang mit der Welt | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Yoga Vidya Zentrum | Meditation und Satsang | 20.15

Region

Dynamikum Pirmasens | Gruselnacht | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Genussmesse fine | 16.00

Maison Rurale Kutzenhausen (F) | Kreuzstich und Stickerei Festival | 10.00

Schloss Neuenbürg | Gruselevent 6-9 J. | 18.30 | Den Drachen auf der Spur | Prof. Dino Frey, Vortrag | 19.00

Siebentäler Therme Bad Herrenalb | Grusel-Nacht bis Mitternacht mit Film | 20.00

Stadtbibliothek Bruchsal | Kamishibai | Jap. Erzähltheater ab 4 J. | 16.00