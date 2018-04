27.04.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Studio Eins DJ Team | 22.00 | Friday Vibez | Reggae/Dancehall | 22.00

Die Stadtmitte | Neon: Kitchen Tunes | Deep-/Techhouse | 23.00

Dorfschänke | Nello&Band | Italienischer Rock | 21.00

Circus3000 | Spazieren mit Tieren: Tiere und Musik | 17.00 | Musizieren mit Tieren: Performance/Video/Musik | Ariana Rubin | 19.00

Hemingway Lounge | Lajos Dudas Duo | 20.00

Jubez | Zöller Network Jubiläumssession Nr. 25 | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | RASH | 21.00

Schloss Gottesaue | Jazz & Pop Night der Schulmusiker | 19.30

Substage | Living Theory – Linkin Park Tribute | Nu Metal | 21.00

Tempel | And The Golden Choir | 20.00

Tollhaus | Äl Jawala | Jazz/World/Pop/Rock | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Wein Musketier | Rot und Tot | E. Klinger/R. M. Wimmer | Krimilesung + Musik | 19.00

Zieglersaal | Balkan-TanzHaus | 20.00

Region

Altes Volksbad MA | Les Concordes/The Harry Anslingers/The Lost Jobs | Punk | 20.00

Birdland 59 Ettlingen | Session | Thema: Hollywood | 20.30

Café Journal MA | Cris Cosmo | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Aradia-Frauenfete | DJane Sabine | 20.00

Kupferdächle PF | Zico/Alter Kaffee | Reggae/Dancehall/Pop | 21.00

Musikantebuckl Oberotterbach | Jacques Stotzem | Fingerstyle-Guitar | 20.30

Schloss Bad Bergzabern | Fest der Mandelblüte | Max meets Lenny/Joe Schorlé | 19.00

Schütte-Keller Bühl | Jaurena Ruf | Tango | 20.00

Theater HD | Ssingssing (Band aus Seoul) | 22.30 | DJ Offbeat Terrorist | Party | 23.15

Villa Lina Bad Herrenalb | Acoustic Blend | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | So-e Affetheater | 20.15

Bad. Landesbibliothek | Gedok Konzert: ?Ohrwurm Schönberg? | 19.00

Bad. Staatstheater | Die lustigen Nibelungen | Operette | 15.00 + 20.00 | Bestätigung | 20.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 10.00 | Wir schaffen das! | Kabarett | 19.30

Freie Waldorfschule Waldstadt | Oliver Twist | Theaterprojekt 8a | 20.00

Gutenbergplatz | Platzda! | Straßentheaterfestival | 19.00

Insel | Wir brechen auf ! | 18.00

Jakobus-Theater | Totalausfall | Werkraum-Theater | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Unterm Kiel nur Oberwasser | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

Kleine Kirche | N. Cromm (Violoncello)/M. Kim (Klavier) | Bach/Weinberg u a. | 12.15 | Esterházy Ensemble | Haydn/Tomasini | 20.00

marotte Figurentheater | Männer sind anders. Frauen auch! | 20.00

Mikado | Pavel & Ariel | Klass. Gitarre meets Harfe | 20.00

Region

BadnerHalle Rastatt | Dan Sperry | Magie-Show | 20.00

Kellertheater RA | Außer Kontrolle | Farce von R. Cooney | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Lügenpresse – Jörg Schumacher | Kabarett | 20.00

Neues Bürgerhaus an der Grabenwehr GER | Nein heißt Nein | Theater der Unterdrückten | 19.00

Theater HD | Get Deutsch or Die Tryin’ | 20.30

Zwinger HD | Kluge Gefühle | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Games, Games, Games! | in engl. Sprache/ab 6 J. | 16.15

Boesner Künstlerbedarf | Arbeiten mit Pigmenten | P. Ganzenmiller, Workshop | 14.00

DHBW | KinderCollege: Technische Antriebsarten | Familien-Vorlesung | 18.30

ibz | Gleiche Rechte für alle: Frauenrechte und Religionsfreiheit | Vorträge | 16.00

Kinemathek | A Girl Walks Home Alone At Night | USA, dt. UT | 19.00 | Verführung: Die grausame Frau | D | 21.15

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Kunstakademie | Praxis-Theorie-Poesie: Schnittstellen von Text und Bild | Symposium | 10.00

Regierungspräsidium | geDANKenvoller Abend für ONUK | 17.30

Schloss | Mythos Etrusker | Führung mit Schauspielszenen | 18.30

Stephanplatz (Brunnen) | Gleiches Recht für alle? | stattreisen | 15.00

Tollhaus | KOHI Poetry Slam | 20.30

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | Digitale (D)Effekte | Konferenz | 10.00 | Encoding Cultures: Leben mit intelligenten Maschinen | Symposium

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Adelheid Theil liest Ferrante | Ital. Abend + Büffet | 19.00

Schloss Bruchsal | Spargel-Gala | 19.00