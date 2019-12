27.12.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Alex Wellington (Mixed)/DJs Jojo/Ojo Morado (Indie) | 23.00

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Grizzly | 21.00

Scruffys Irish Pub | Johnny and the 5. Dimension | Rock | 20.00

Substage | Soulcafé Winterwonderfunk | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Mono & Nikitaman/Shogoon/DeeBuzz Sound | 20.00

Café Central Weinheim | Götz Widmann | Extremliedermaching | 21.00

Festhalle Herxheim | AC/DX | AC/DC-Show | 19.00

Journée Bruchsal | Rock Brigade | 20.30

Kurhaus Bad Herrenalb | Grand Central Bigband | Christmas-Show | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler – oiner isch immer de Depp | 20.15

Bad. Staatstheater | Struwwelpeter – Shockheaded Peter | 20.00 | Passion – Sehnsucht der Frauen | 20.00 | Oper am Klavier: Faust | 20.00

Das Sandkorn | Die Abenteuer des Tom Sawyer | 15.00 | Saugroboter an die Macht! | Kabarett | 19.30

Insel | Die Konferenz der Tiere | ab 8 J. | 14.00 + 16.00

K2 | Die Made | Bernd Gnann lässt das Jahr Revue passieren | 20.00

Kleine Kirche | Baofeng Liang (Klavier) | Bach/Ligeti/Liszt u.a. | 12.15

Kohi | Poetry Slam | 21.00

Konzerthaus | German Brass | Weihnachten klingt Gold | 20.00

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 11.00 | Er ist wieder da! | 20.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 17.30 + 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Kächeles – Dorftratsch Deluxe | 20.00

Capitol MA | Chako Habekost | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Kleine Frau – was nun? Der Weg in die Weimarer Republik | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Jewels

Mariinsky Ballett | 19.00

SAP Arena MA | Cirque du Soleil: Corteo | 19.30

Schloss Schwetzingen | Die getreue Alceste | Oper von G.C. Schürmann | 19.30

Theater HD | Der Gott des Gemetzels | 19.30

Theater PF | Frankenstein Junior | Musical | 19.30 | Alles was sie wollen | Komödie | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kronenplatz | Critical Mass | Fahrraddemo | 18.00

Museum beim Markt | Meisterwerke des europ. Jugendstils | 16.00