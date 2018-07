27.07.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Champagne Boys: DJ Ketch & DJ Ün | 22.00

Bar Luka | DJ | 23.00

Brahmsplatz | Brahmsplatzfest | Inside Love Galaxy (Pop/Rock) | 20.00

Die Stadtmitte | DJs Beatgee/Groove Syndicate | Mixed/House | 23.00

Lago | Wishing Well | Rock/Soul | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Zirkuszelt Otto-Dullenkopf-Park | Jubez-Tanzbar | 21.45

Region

Kloster Hirsau Calw | Vanessa Mai | 20.30

Pfinzrock Festival Spöck | Seán Treacy Band | 20.00

Schlossgarten Bruchsal | Max Giesinger | 19.00

Schlosshof RA | Dieter Thomas Kuhn & Band | 19.30

Schloss Ludwigsburg | Scorpions/Kadaver | 19.30



Bühne/Klassik

Alte Bank Biergarten | Kammertheater Sommerfest – Vamos a la fiesta | 18.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kleine Kirche | HfM-Liedkonzert | 12.15

Tollhaus | Rainald Grebe & Die Kapelle der Versöhnung | Kabarett | 20.30

Region

Erbprinz Ettlingen | La Mer | Chansons + 4-Gang Menü | 19.00

Gönner-Gartenkunstanlage Baden-Baden | Philharmonische Nacht | 21.00

Innenstadt PF | 20. Int. Musik-/Theater-Festival Sommersprossen | 19.00

Kirche St. Paul Bruchsal | Sommerkonzert des Sinfonieorchester 1837 Bruchsal | 20.30

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini: La Cambiale di Matrimonio | 11.15

Schloss Edesheim | Chako Habekost | Kabarett | 20.00

Schloss Ettlingen | Der Kaufmann von Venedig | Komödie | 20.30

Schloss HD | Anatevka | Musical | 20.30

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Zelmira | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bogenraum (Gewerbehof) | Maitreya – die sprituelle Liebe in Dir und in der Welt | Vortrag | 16.00

Freibad Wolfartsweier | Aquaball-Turnier + Zeltcamp (6-14 J.) | 18.30

Kohi | Poetry-Slam | 21.00

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino | Dieses bescheuerte Herz | 21.30

Staatsweingut Durlach | Gutsausschank | 18.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Rheintalhalle Bühl-Weitenung | Brunnenfest | 18.00