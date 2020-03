27.03.2020

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Ballroom Blitzkrieg | DJ M-Bomb/DJ Mogli | 22.00

Die Stadtmitte | Alex Wellington (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Old‘s Cool | 21.00

Hemingway Lounge | Stephan Zimmermann Quintett feat. Jason Selzer | 20.00

Mapa | DJ Tosh | Deep/Afro/House | 21.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Kyrill Rybakov & Yuliya Lonskaya | Les Impressions Latines | 20.00

Substage | Liedfett | 20.00

Tollhaus | Rabih Abou-Khalil | Jazz/World | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Jam-Session | 20.30

Café Central Weinheim | Supersuckers/Monkeys on XTC | Rock | 21.00

Flammkuchenstüble Berghausen | Seán & Buchi | 19.00

Klag-Bühne Gaggenau | 2cool XXL | Rock/Pop | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Quiet Lane | Folk | 21.00

Pfingstbergschule MA | Elville Blues Band feat. Michael Stoney Steiner (sax) | 20.00

Reithalle RA | Demon´s Eye | 20.00

Stadthalle Hockenheim | The Cashbags | Johnny Cash-Show | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | C. Harfouch/B. Zeh/F. Österberg | Gespräch zum Welttheatertag | 19.30 | Ballett: Seid umschlungen | 20.00 | Kammerkonzert Wien | Schubert/Mahler u. a. | 20.00

Das Sandkorn | Erdbeben in London | 19.00 | Saugroboter an die Macht! | 19.30

K2 | Oh Alpenglühn! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Murzarellas Music-Puppet-Show | 20.15

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

Kleine Kirche | Blockflötenmatinee | Kyuyoung Kim/Fabian Kabuß/Peter Chorkov | Florentino/Baldwine/Tedde u.a. | 12.15

Tollhaus | Kohi Poetry Slam #153 | 20.30

Region

Altes Rathaus Bretten | Konzertabend des Pelikan Vereins | 19.00

Capitol MA | Daphne de Luxe | Comedy | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Rosa B. – beinahe vergessen | 20.00

Figurentheater PF | Kleinkunstperlen | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Die drei Bonobos | Komödie | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Geister - Nichts wie weg hier | Gruselkomödie | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Welt am Draht | 19.30

Theater Baden-Baden | Faust I | 19.00

Theater PF | Faust II | 19.30 | Der goldne Topf | 20.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Schwarz wie Tinte | 11.00 | Kiwi on the Rocks | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Turning: a Swimmer’s Memoir | Jessica Lee, Lesung | 19.30

Bad. Kunstverein | Jeremiah Day, Performance-Workshop III | 10.00 | How Far Can a Voice Carry? | Rory Pilgrim, Workshop | 14.00 | Maximum Crisis! Maximum Calm! | Rory Pilgrim, Songs/Gespräche | 19.30

Kinemathek | Euforia | I, dt. UT | 19.00 | Chichinette – Wie ich zufällig Spionin wurde | D | 21.15

Kronenplatz | Critical Mass | Fahrraddemo | 18.00

Stadtbibliothek | Les Masquisards | Hemley Baum, Lesung in frz. Sprache | 19.00

Tollhaus | KreativStart | Kongress für kreative Unternehmen | 10.00

vhs | Fit mit Köpfchen | Gedächtnis-Training | 18.15 | Italien und seine Frauen | Vortrag | 19.00

ZKM | Empathic Efficiency: Int. Konferenz zu Emotionaler KI und Affektivem Computing | www.zkm.de

Region

Mundosaal Minfeld | Erzählabend | 19.30

Musikantebuckl Oberotterbach | Punktlandung im Nirgendwo | Thomas C. Breuer, Lesung mit Musik | 20.30

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | Familien-Fun-Freitag | 15.00

Verwaltungsstelle Untergrombach | Die faszinierende Welt der Bodentiere | Bildervortrag | 19.00