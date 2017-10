27.10.2017

Club/Live Musik

AKK | Holla die Waldfee | 21.00

Alte Hackerei | P.R.O.B.L.E.M.S/The Strapones | 22.00 | Friday Vibez: Selecta Flo/Selecta Martin | 22.00

Die Stadtmitte | Kitchen Tunes | 23.00

Erdbeermund | BLIG Wohnstubendisko | Landhouse & Gatzmanga | Elektro | 22.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Hemingway Lounge | East Drive Trio & Tamara Lukasheva | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Herbst-Disko | 20.00

P8 | Backbite Records Labelparty | Thorn Step/Stolen Mind/Minus Youth u. a. | 20.00

Substage | New Bands Festival Finale | 19.30

Tollhaus | Irish Folk Festival | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Villa Gellertstr. | Pulsar Trio | Jazz/Weltmusik | 19.30

Zieglersaal | Balkan-Tanzhaus | 20.00

ZKM | Jazzfestival | Jazz Pistols | 19.00 | QCBA | 21.30

Region

Altes Volksbad MA | Anna and Elisabeth | Akustik Folk | 21.00

Birdland 59 Ettlingen | Session | Thema: Amsterdam | 20.30

Café Central Weinheim | Love A/Heim/Kreisel | Post-Punk | 21.00

Das Haus LU | Enjoy Jazz | Donny McCaslin Group | 20.00

GrauBau Stutensee | Sebastian Schwarzbach | Singer/Songwriter | 20.00

Kupferdächle PF | Quiz Night | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Das Büro | Performance | 18.45 | Ballett : Anne Frank | 20.00 | Faust | 20.00 | Safe Places | 20.00

Die Käuze Waldstadt | Der eingebildete Kranke | 19.30

FächerResidenz | HfM: Cello/Klavier | 18.30

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

Jubez | Kay Ray | Comedy | 20.30

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Mein Gehirn macht mich fertig | Roman Weltzien | 20.15

Kammertheater | Aufguss | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Klaviermusik | 12.15

Kohi | Poetry Slam | 21.00

marotte Figurentheater | Pettersson zeltet | ab 5 J. | 17.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Schloss Gottesaue | MusikGymnasium im Konzert | 19.30

Stadtkirche Durlach | Luther-Oratorium von A. Hantke | Durlacher Kantorei/Camerata 2000/Solisten | 20.00

Tollhaus | Faisal Kawusi, Comedy | 20.00

Region

Erbprinz Ettlingen | Die Made deluxe | Heinz Erhardt-Abend + Menü | 18.30

Festspielhaus BAD | Gewandhausorchester Leipzig | 20.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – der Charme des Makels | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Windbeutel | Improtheater | 20.00

Kellertheater RA | Fünf Farben Rot | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Bernd Gieseking | Kabarett | 20.00

Le Vaisseau Strasbourg | Geisterhand | Theater ab 6 J. | 14.30

Löwensaal Nöttingen | Rassler Bauer Goldschmied | 20.00

Reithalle Rastatt | Kopfkino | Peter Löhmann, Comedy-Magie | 20.00

Stadtbücherei Bretten | Kabarett Sauvignon | Thomas C. Breuer | 20.00

Theater BAD | Kinder der Sonne | 20.00

Theater HD | Don Giovanni | 19.30

Theater im Pfalzbau LU | Prof. Bernhardi | von A. Schnitzler | 19.30

Theater treppab Bruchsal | BLB: blind date | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | The Secret of the Kelpie | Lesung in engl. Sprache ab 6 J. | 16.00 | Hogwarts Library Halloween Night | 19.00

Gartenhalle | Al Bundy Schuhbörse | 10.00

Insel | Thementag Demokratie | Workshops ab 10 J. | 10.00

K3 | Kultur- und Kreativwirtschaft Beratungstag | 12.00

Kinemathek | I Am Not Your Negro | USA/F, dt. UT | 19.00 | Dragon Inn | Taiwan, dt. UT | 21.15

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Messplatz | Herbstmess’ | 14.00 | Fassanstich | 18.00 | Feuerwerk | 19.00

Naturkundemuseum | Turbotaxonomie und Rüsselkäfer | Vortrag | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Kapstadt trifft New York | F. Tangermann, Bildervortrag | 19.30

Kurhaus Baden-Baden | Genussmesse fine | 16.00

Spechaahalle Spöck | 33 Bogen und ein Teehaus | M. Zaeri-Esfahani, Lesung | 19.00