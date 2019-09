27.09.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Vic Ruggiero | 21.00

Die Stadtmitte | K.I.Z.-Party | 23.00 | Alex Wellington & Gäste (Mixed) | 23.00

Gotec | Tango-Party | 21.00

Hemingway Lounge | Andy Herrmann Quartet | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Originelle Maßschuhe Grötzingen | Uwe Schebek-Vernissage & Funky Souls | 19.00

P8 | Audio Vandale | 22.00

Substage | The Treagles – Tribute to The Eagles | 20.00

Topsy | Oktoberfest | DJane Simoné | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Jam Session | 20.30

Café Central Weinheim | 4 Promille/Hopscotch | Streetpunk | 21.00

Haus am Westbahnhof LD | Herbys World | Bossa Nova/Swing | 20.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Götz Alsmann & Band | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Clubnacht | DJ Conference | 23.00

Kurhaus Bad Herrenalb | HardCover | Rock-Klassiker | 20.00

Musikantebuckl Oberotterbach | Rassler Bauer Goldschmied | Folk | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler (…oiner isch immer de Depp) | 20.15

Bad. Staatstheater | Passion – Sehnsucht der Frauen | 19.00 | Nachtklänge: Musik aus der DDR | 21.00

Das Sandkorn | Schattenkinder | 19.00 | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Fleischmarkthalle | Atoll-Festival: Neuer Zirkus | Knot on Hands/Müller & Müller | 19.30

Jakobus-Theater | Sein oder Nichtsein | Tragikomödie | 20.00

Jubez | Sebastian Schnoy | Kabarett | 20.30

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Kleine Kirche | Orgel Kreativ | Nacht der nebenamtlichen Organisten | 20.00

Kohi | Poetry Slam | 21.00

marotte Figurentheater | Adams Äpfel | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Lang lebe Doktor Knock | Komödie | 20.00

Schloss Gottesaue | Europ. Kammermusik-Wettbewerb | 10.00 | Preisträgerkonzert | 19.30

Stephanssaal | Song Behind the Lines | P. von Blumröder (Klavier)/U. Hanstein (Lesungen) | Debussy/Reger/Schönberg u. a. | 18.00

Tollhaus | Atoll-Festival: Neuer Zirkus | Mélimélo | 18.30 + 21.30 | Common Ground | 19.30 | Bêtes de Foire – Petit Théâtre de Gestes | 20.00 | Les Colporteurs | 20.00 | My!Laika | 21.15

Region

Altes Rathaus Bretten | Konzertreihe Klangspuren – Kunstlied | 19.30

Chawwerusch Theater | Rosa B. – beinahe vergessen | 20.00

Festhalle Pirmasens | Beethoven-Groove | Folkwang Kammerorchester/Crossover-Quartett Uwaga | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Chr. W. Gluck: Orphee et Eurydice | Ballettoper von John Neumeier | 19.00

Kulturhaus Osterfeld PF | 25 Jahre Kulturhaus Osterfeld Jubiläumsprogramm | 20.00

Reithalle RA | Dschihad Calling | Phoenixtheater Rastatt | 19.30

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: 300. Geb.-tag von L. Mozart | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Illegale | 19.30

Theater Baden-Baden | Blauer als sonst | ab 12 J. | 10.00 | Furor | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Pig and Small | Stories in English ab 6 J. | 16.15 | Teen Time | 16.15

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Café Nun | Brot und Kunst-Lesebühne | 20.00

Faire Ware | Fairer Handel – auch beim Smartphone | 10.00

Gartenhalle | Einstieg | Studien-/Ausbildungsmesse | 9.00

Hauptbahnhof | Tage der Umwelt | 10.00 | Zukunft ohne Atom- und Kohlekraftwerke | Vortrag/Diskussion | 17.00

Karlshochschule | Forderungen von Fridays For Future K’he | Podiumsdiskussion | 20.00

Kinemathek | Death by Design: Die dunkle Seite der IT-Industrie | 19.00 | Playland USA | D, dt. UT | 21.15

Kronenplatz | Critical Mass | Fahrraddemo | 18.00

Messe | NUFAM Nutzfahrzeugmesse | 10.00

Schloss | Die Vielfalt der Archäologie – Material, Form und Funktion | 16.00

vhs | Gelingende Partnerschaft mit GFK | Vortrag | 19.00

Wein-Musketier | Pioniere des Single Malts: Glenfiddich u. a. | 18.30

ZKM | respektive Peter Weibel | Ausstellungseröffnung | 19.00

Region

Experimenta Heilbronn | www.beyond-festival.com

HD/MA | Nacht der Forschung | 15.00

La Briqueterie Schiltigheim | Architekturtage | Anupama Kundoo: Wissen bauen, Gemeinschaft bauen | Vortrag | 18.30

Schloss Bruchsal | Instawalk | 17.15