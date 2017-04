28.04.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Friday Vibez: Selecta Martin/Selecta Flo (Reggae/Dancehall) | 22.00

Die Stadtmitte | Electronic Invasion | 23.00

Dorfschänke | Sinner for One | 21.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Hemingway Lounge | The Trevor Anderies European Ensemble | 20.00

Jubez | Alpen Avantgarde Festival | Bov Bjerg/Loisach Marci/Mockemalör u.a. | 18.45

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Martin Elble/Thomas Brandt | 23.00

Scruffys Irish Pub | Used | 20.00

Substage | Gablonzky Beat | 20.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Zieglersaal | Balkan Tanzhaus | 20.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Session | Thema: Heidelberg | 20.30

klag-Bühne Gaggenau | Yasi Hofer & Band | Fusion-Rock | 20.00

Kulturbrücken Jungbusch MA | Hello Piedpiper | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Gustav Peter Wöhler Band | 20.00

Kupferdächle PF | Open Stage | 19.00 | DJ Miss Kitoko & Selecta Squad | 22.00

Rheinstrandbar Speyer | Cris Cosmo feat. Tobias Nessel (dr) | 20.00

Stiftskirche Neustadt | Stimmen der Welt: Naghash Ensemble of Armenia | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Die Pfann war sei Schiggsal | 20.15

Bad. Staatstheater | Wahnfried | 20.00 | Antigone | 20.00 | Ich bereue nichts | 20.00

Gutenbergplatz | Platzda! | Straßenkunst-Spektakel | 19.00

ibz | Hic | Leben/Gedichte von Neyzen Teyfik | Tiyatro Diyalog | 20.00

Insel | Karlsson vom Dach | ab 8 J. | 11.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Magic Marshmallows | Improtheater | 20.15

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | Heavy Brass Tuba Ensemble der HfM | Händel/Bach/Sousa u.a. | 12.15 | Music For a While | Musik M. Luthers als Inspirationsquelle für Komponisten seiner Zeit | 20.00

Sandkorn | Eins auf die Fresse | ab 13 J. | 10.00 | Der 100jährige, der... | 19.30 | Wir schweifen App | Musikkabarett | 20.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Kleinkunst im Wald | Offene Bühne | 20.00

Tollhaus | Poetry Slam | 20.30

Region

Cellarium Knittlingen | Theater Spitz & Stumpf | 20.30

Chawwerusch Theater Herxheim | Offene Bühne | 21.00

Festhalle Schützingen | Der Brezelsalzer | Würzbacher Bauerntheater | 20.00

Figurentheater PF | Glanzlichter – Szenen mit Marionetten & RockRöhren | 20.00

Freiraum RA | Bros Comedy | 20.30

Haus am Westbahnhof LD | Die Windbeutel | Improtheater | 20.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Die Heiratsvermittlerin | von T. Wilder | 20.00

Jugendwerk St. Josef LD-Queichheim | Und ewig rauschen die Gelder | Komödie | 20.00

Kellertheater RA | Gretchen 89 ff. | von L. Hübner | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Piraten! | ab 6 J. | 15.00

Theater BAD | La Tragédie de Carmen | 20.00

Theater HD | Eröffnung Stückemarkt | 19.00 | 10 Gebote | 19.30

Theater treppab Bruchsal | [dis]connected | 19.30

Zwinger HD | Beben | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Put Me in a Book! | Storie in English ab 6 J. | 16.00

DHBW | Strömungsmechanik | Eltern-Kind-Vorlesung | 18.30

Gartenhalle | Al Bundy Schuhbörse | 10.00

Hauptbahnhof | Lutherjahr: Fürsorge im Sinne Luthers | Übergabe der Büste Heiner + Tag der Bahnhofsmission | 14.00

Kinemathek | Der traumhafte Weg | D | 19.00 | Null Motivation | Israel, dt. UT | 21.15

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Majolika | Highlights der Majolika | 16.00

Messe | recycling aktiv 2017 | 9.00

Regierungspräsidium | 23. K’her Künstlermesse | 11.00

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Electronically Augmented Instruments for Creative Expression | 10.00

vhs | Spiritualität heute: Von der Esoterik zum Dienstleistungsmarkt? | Vortrag | 19.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | Markus Lüpertz. Kunst, die im Wege steht | Ausstellungseröffnung | 19.00

Region

Gloria Kulturpalast LD | Norwegen | Foto-Film-Show | 20.00

Kulisse Ettlingen | Brasilien - Naturparadies am Scheideweg | Greenpeace-Live-Fotoshow | 20.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Mordsangst | S. Baecker, Krimilesung + Whiskyverkostung | 20.00

Zehntscheuer Linkenheim | Ohne Geld durch Schwaben | Tino Berlin, Lesung | 19.00