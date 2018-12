28.12.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Loaded/The Roadblocks/DJ King Chantal | Ska/Soul/60s Soul | 21.00

Café Emaille | Reindeers | Rock’n’Roll | 21.00

Die Stadtmitte | Celebration: Ü30 | 21.00 | DJ Lum (Elektro) | 23.30

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Techno Dance Night | 22.00

Scruffys Irish Pub | Used feat. Patrick | Acoutsic Rock | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Café Central Weinheim | F.U.E.L./Monkeys on XTC/Cocks on the Run | Rock | 21.00

Christkindelsmarkt Baden-Baden | Queens & Bandits | Rock-/Pop-Covers | 19.30

Reithalle RA | Queen of Kings | 20.00

Steinhäuser Hof Neustadt | Jazz à la flute | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Aschenputtel | 14.00 + 17.00 | Simon Boccanegra | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Macke, Macke | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kohi | Poetry Slam | 21.00

marotte Figurentheater | Peter und der Wolf | ab 4 J. | 11.00 + 16.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Kennen Sie die Milchstraße? | Komödie | 20.00

Figurentheater PF | Nix perfekt – der Charme des Makels | 20.00

Kulturviereck Haßloch | Detlev Schönauer: Jacques‘ Bistro | Kabarett | 20.00

Rosengarten MA | Flashdance – das Musical | 20.00

Schleyer-Halle Stuttgart | Apassionata – Der Magische Traum | Pferdeshow | 15.00

Schloss Schwetzingen | Gefährliche Briefschaften: Opernaufstand in Händels London | Lautten Compagney Berlin/G. P. Wöhler (Sprecher)/Solisten | 19.30

Theater Baden-Baden | Lehman Brothers | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Schloss | Geheimnisvolle Symbole alter Kulturen | 16.00