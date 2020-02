28.02.2020

Club/Live Musik

A&S Bücherland | Auf & davon | Paul Blau, Chansons | 20.00

Alte Hackerei | The Restarts/Fucking Angry | 21.00

Die Stadtmitte | After The Burial/Make Them Suffer/Spiritbox | Metal | 19.00 | Joe B & Ojo Morado (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Live-Musik | 21.00

Gotec | Olaf Lubberger/Sascha Ciccopiedi/Taucher/Tandu u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | Jens Bunge & Andreas Hertel Trio | 20.00

Jubez | Local Double Night | All*Joines/DMP | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Nun | Teitur Magnusson/Kraftigalli | 19.00

P8 | Pendelmucke: Katz´Minze II | 20.00

Scruffys Irish Pub | Andy Falk | Rock | 20.00

Tempel | SMAF feat. Stjerne Giesel | 20.00

Tollhaus | Rilke Projekt | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Zieglersaal | Balkan-Tanzhaus | 20.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Jam Session | 20.30

Café Central Weinheim | Crystal Viper/Eneme/All Its Grace/High Striker | Metal 20.00

Halle 02 HD | Knorkator/Kurt Baker Combo | 20.00

Kupferdächle PF | Parade/The Sciences | Alternative Rock/Garage | 20.00

Steinhäuser Hof Neustadt | Uli Brodersen Band | Jazz | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z‘samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Serse | Händel | 19.00 | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.30

Badnerlandhalle Neureut | Ramayana – Indisches Tanzdrama | 18.00

Das Sandkorn | rastetter & wacker: Kabarettnotstand! | 19.30 | Kunst | Komödie | 20.15

FächerResidenz Nordstadt | Imke Michels (Querflöte)/Vitor Zendron da Cunha (Klavier) | Bach/Couperin/Beethoven u.a. | 18.30

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Die zehnte Muse | Ole Hoffmann | 20.15

Kleine Kirche | Yongsuk Choi (Klavier) | Chopin | 12.15

Kohi | Kohi Poetry Slam #152 | 21.00

Konzerthaus | Tabaluga und Lili – Das Musical | 19.30

Schwarzwaldhalle | Helge Schneider | 20.00

Tollhaus | Carmela de Feo | Musikkabarett | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Night of the Dance | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Nachtcafé | Offene Bühne | 21.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Die drei Bonobos | Komödie | 20.00

Jugendstil-Festhalle LD | Tour de Farce | Komödie | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Curtains – Vorhang auf für Mord! | Krimi-Musical | 20.00 | Blömer/Tillack | Kabarett | 20.30

Reithalle RA | Bernarda Albas Haus | Ensemble99 | 20.00

Saalbau Neustadt | Swedish Legend | ABBA Tribute | 20.00

Theater PF | Ariadne auf Naxos | Oper | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Coffee In (Kaiserstr. 9) | Ritter vom BKA | Max Müller, Krimilesung | 20.00

Kinemathek | The Favourite | GB/IRL/USA, dt. UT | 19.00 | Born in Flames | USA, dt. UT | 21.15

Kreativwerkstatt (Rudolfstr. 5) | Gymbag | DIY-Workshop | 19.00

Kronenplatz | Critical Mass | Fahrraddemo | 18.00

Naturkundemuseum | Windkraft als Ursache für das Insektensterben | Vortrag | 19.00