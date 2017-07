28.07.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Stalag 13/Know | Punk | 21.30 | Friday Vibes: Selecta Flo/DJ Highzzla | 22.00

Brahmsplatz | Brahmsplatzfest | 18.00 | Ira’s World (Pop/Rock) | 20.00

Die Stadtmitte | DJ Beatgee/D. Aogo + Sash Conzul | 23.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Lago | enjoy | ABBA-Night | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Tollhaus | Mighty Oaks | 20.30

Topsy | Flirtparty | 22.00

Region

Baggersee Schuttern | www.seenachtsfest-schuttern.de | 19.00

Dt. Weintor Schweigen | Seán Treacy Band | 20.00

Café Central Weinheim | Prong/Spoil Enging | Metal | 21.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Hiss | Polka’n’Roll | 19.00

Kloster Hirsau Calw | Saltatio Mortis/Versengold | 19.45

Schloss Ludwigsburg | Silbermond | 19.30



Bühne/Klassik

Festsaal KIT | Unitheater : Loriot’esk | 20.00

Kleine Kirche | HfM: Klavierrezital | 12.15

Kohi | Poetry Slam | 21.00

Messplatz | Zirkus Charles Knie | 16.00 + 20.00

Sandkorn | Frau Müller muss weg | 20.15 | Die Wunderübung | 20.30

Region

Erbprinz Ettlingen | Mr. Bond | 19.00

Gönneranlage BAD | Philharmonie Baden-Baden | 19.00

Kurpark Gernsbach | Krabat | Theater | 20.00

Schloss Ettlingen | The Rocky Horror Show | Musical | 20.30

Schloss HD | Glückliche Zeiten | Komödie | 20.30 | Kiss me, Kate | Musical | 20.30

Schönborn-Gymnasium Bruchsal | Serenade am Belvedere | 20.30

Waisenhausplatz PF | Goldrausch | Open-Air Theater Titanick | 21.30



Lesung/Vortrag/Film+

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: La La Land | 21.30

Staatsweingut Durlach | Gutsausschank unter der Pergola | 18.00

Turmbergbad Durlach | Mondscheinschwimmen | 20.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | Tag der Polizei | 10.00

Gasometer PF | Rentnertag | 10.00

Kulturforum RA | Open Air Kino: Plötzlich Papa | 21.45

Schloss Neuenbürg | Kulinarisches Open Air Kino: El Olivo | 20.00

Stadtpark Bretten | Künstlerfest: Flagge zeigen | 20.00

Turmuhrenfabrik Perrot Calw-Heumaden | Geschichten aus der Schlosserwerkstatt | Hesse-Lesung + Musik | 19.30

Unimog-Museum Gaggenau | 5. Weltenbummler-Treffen

VolksbankHaus PF | Guiness World Record der 1001 Bräute | www.1001-braut.de | 16.00