29.12.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Loaded & DJ King Chantal | 21.00 | Friday Vibez: Selecta Flo/Selecta Martin | 22.00

Café Emaille | Die Reindeers | Rock’n’Roll | 21.00

Dorfschänke | 80er Party | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Kiwi Keith & Co. | 20.00

Substage | Caliban/Bury Tomorrow | Metalcore | 19.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Erika Stucky – Papito | 20.00

Café Central Weinheim | Mambo Kurt/Violence Fist | 21.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Mario Götz/Tikibar: Murgtäler Latin Rock’n’Roll | 20.00

Tennisclub Obergrombach | After Christmas Rock | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Jungfrau von Orléans | 20.00 | Bestätigung | 20.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Ali Baba und die vierzig Räuber | ab 5 J. | 11.00 | Ein Schaf fürs Leben | ab 5 J. | 15.00 | Herzrasen | 20.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Tollhaus | Annette Postel | Chanson | 20.00 | Compañia de Circo Eia | Cirque Nouveau | 20.30

Region

Chawwerusch-Theater Herxheim | Maria hilf | Kammerspiel | 20.00

Lutherhaus Schwetzingen | Chako Habekost | Mundart-Comedy | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Orpheus in der Unterwelt | 20.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Rosengarten MA | Richard O’Brien’s Rocky Horror Show | 20.00

Saalbau Neustadt | Silvesterkonzert: Märchen aus dem Orient | Dt. Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz u. a. | 20.00

Schloss Schwetzingen | Biber trifft Piazzolla | Lautten Compagney Berlin | 19.30

Steinhäuser Hof Neustadt | Die Twotones | Musikkabarett | 20.00

Theater BAD | Faust I | 19.00

Theater HD | Dusk | Tanzstück von N. Linning | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Gartenhalle | Al Bundy Schuhbörse | 10.00

Kohi | Poetry Slam Show | 21.00

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Schloss | Dammerstock-Siedlung, der Ursprung des modernen Wohnbaus | 16.00