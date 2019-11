29.11.2019

Club/Live Musik

AKK | Holla die Waldfee | 21.00

Alte Hackerei | Jaya the Cat | 21.00

Café Nun | Hannah & Falco | Folk | 20.00

Die Stadtmitte | Weekend Dreams (Mixed)/DJ Ojo Morado (Indie) | 23.00

Dorfschänke | Suitcase of Grace | 21.00

Gotec | Tangoparty | 21.00

Hemingway Lounge | Florian Dohrmann Blank Page | 20.00

Jubez | Local Double Night: Kaleidoscope Eyes/Lost Vain | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk-Bar | Closing Party: Ru-Z/Marlon/Sil Houette/Toby O. Rink/Francesco Rizzi | 22.00

P8 | Point No Point/Claudianobili | 20.00

Scruffys Irish Pub | Michael Madden | Irish Rock | 20.00

Substage | Monster Truck | 20.00 | Leuchtstoffmöhre/Mother ́s Head | 20.00

Stadtkirche Durlach | P. Lehel/S. Hartmann/P. Schindler | Jazz-Benefiz | 19.30

Tempel | Welten | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Vierordtbad | Beats in der Therme: Sonas (Downtempo meets Deephouse) | 19.00

Region

Alte Kirche Herrenwies | Stubenmusik | 19.00

Birdland 59 Ettlingen | Steffen Dix lädt ein | 20.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Geneses | 20.00

Bürgerhauskeller Sulzfeld | Black Swift | Americana/Desert Rock | 20.30

Café Central Weinheim | Exumer/Reactory/Pripjat/Übergang | Thrash Metal Festival | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Herbie Hancock & Band | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Sound of Woodstock: Santana Classics | Marion La Marché/The Buried Alive Blues Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | How to Date a Feminist | 20.00 | Weißes Kaninchen - rotes Kaninchen | 20.00

Das Sandkorn | Saugroboter an die Macht | Kabarett | 19.30 | Kunst | Komödie | 20.15

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00 | MV Frohsinn Wöschbach | 18.00

Insel | Hedwig and the Angry Inch | ab 15 J. | 11.00

K2 | Du kannst mich mal...lieben! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Schon rum? | Thilo Seibel | 20.15

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 19.30

Kleine Kirche | Haosi Howard Chen (Klavier) | Bach/Brahms u.a. | 12.15

Kohi | Poetry Slam | 21.00

marotte Figurentheater | Schöne Bescherung, Olchis | ab 5 J. | 16.30 | Die Zauberflöte | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Historische Tasteninstrumente | 19.30 | HfM-Studierende Klavier | 19.30

Spuktheater | Subtiler Spuk | 20.00

Tollhaus | Harald Hurst/Gunzi Heil | 20.00 | Alfons | Kabarett | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Summ Summ | Theater über Bienen | 20.00

Christuskirche HD | Heidelberger Sinfoniker/Giuliano Carmignola (Violine) | Haydn/Mozart | 20.00

Figurentheater PF | Nix perfekt - Der Charme des Makels | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Schöne Bescherung | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Andreas Rebers | Kabarett | 20.00 | Wally-Webers-Weihnachts-Wunder | 20.30

Kleine Komödie Limburgerhof | Lisa Fitz | Kabarett | 20.00

Rathaus Weingarten (Turmzimmer) | ARD-Preisträgerkonzert: Kai Strobel (Schlagwerk)/Elisabeth Brauß (Klavier) | 20.00

Saalbau Neustadt | Chako Habekost | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: nichts, was uns passiert | 19.30

Theater Baden-Baden | Nur drei Worte | 20.00

Theater HD | Der Diener zweier Herren | 19.30

Theater PF | Urmel aus dem Eis | Kindermusical | 9.00 + 11.00 | Everyman (Jedermann) | Rock-Oper | 19.30 | Alles was Sie wollen | Komödie | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Mouse Trouble | Stories in English ab 6 J. | 16.15 | Christmas Carol Sing-along | 18.30

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Café Nun | Philosophische Ambulanz | Kolloquium Prof. H.-U. Nennen | 11.30

Kinemathek | Auftaktveranstaltung Karlsruhe gegen Sexkauf : Bordell Deutschland | D | 18.30 | Die Kinder der Toten | A | 21.15

Kreativwerkstatt (Rudolfstr. 5) | Adventskranzbinden mit Naturmaterialien | DIY-Workshop | 19.00

Kronenplatz | Critical Mass | Fahrraddemo | 18.00

Naturkundemuseum | Online Portal Deutschlandfauna Schmetterlinge - Fazit | Vortrag | 19.00

Orgelfabrik Durlach | Artvent: Kunst und Handwerk | 17.00

Pomodoro-Hof (Waldstr. 89-91) | Supernova | Kunst-/Designbasar | 15.00

Record Store Day

Regierungspräsidium | Gegen den Strom | Film ab 6 J. | 8.30 | Das Apfelkuchen-Geheimnis | 4.+5. Kl. | 11.00 | Die 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur | 19.30 | K’her Weinforum | 20.15

Schloss | Die begehrten Bronzen aus Urartu | Vortrag | 16.00

Schrifthof (Gerwigstr. 34) | Klunker für Uschi: Schmuck/Porzellan/Kalligraphie | 19.00

vhs | Die Tempo-Gesellschaft | Vortrag | 19.00 | Erich Kästner für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene | 19.30

ZKM | Hans Baldung Grien | Ausstellungseröffnung der Staatl. Kunsthalle | 19.00

Region

Bühl | Eröffnung Weihnachtsmarkt | 17.30

Bühl-Vimbuch | Adventsmarkt

Kurhaus Baden-Baden | Fernsehfilm Festival | 9.00 | Preisverleihung | 20.00

Schloss Neuenbürg | Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel | Kinderkino | 15.00