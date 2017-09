29.09.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Kinky Madness | 21.00 | Friday Vibez: Selecta Flo/Selecta Martin | Reggae/Dancehall | 22.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Gotec | Frische Ernte | Deephouse/Techhouse | 23.00

Hemingway Lounge | Tribute to Michael Brecker | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Marco Marchi & the Mojo Workers | Blues/Ragtime/Swing | 20.00

Postgalerie | Vorcasting Music Contest | 13.00

Substage | The Treagles | 20.00

Tollhaus | Das Vereinsheim | 20.00

Topsy | Oktoberfest | 22.00

Zieglersaal | Balkan TanzHaus | 20.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Tiefenrausch Klangkombinat | 20.30

Café Central Weinheim | Slime | Punk | 21.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Götz Alsmann & Band | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Michael Fix (Fingerstyle Guitar) | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Der Liebestrank | 20.00 | Terror | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Suche impotenten Mann fürs Leben | Neues Hoftheater | 20.00

Die Käuze Waldstadt | Offene Bühne | 20.00

Jubez | Alain Frei | Comedy | 20.30

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Liedmatinee | 12.15 | Christoph Georgii Trio feat. Tine Wiechmann | Lieder von Luther | 20.00

marotte Figurentheater | Django – Die Rückkehr | 20.00

Musentempel | Ensemble Convivencia | Musik aus jüd., christl. und musl. Welten | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Hochzeitsnacht in der Rue Morgue | 20.00

Sandkorn | Arsen und Spitzenhäubchen | 19.30 | Love Letters | 20.15

Schloss Gottesaue | 6. Europ. Kammermusikwettbewerb | Preisträgerkonzert | 19.30

Region

Botanischer Garten HD | Wo die Barbaren leben | Schauspiel von P. Manzi | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Heinrich Del Core | Kabarett | 20.00

Figurentheater Mottenkäfig PF | Das Fräulein von Scuderi | Straßenkrimi | 20.30

Haus am Westbahnhof LD | Die Windbeutel | Impro-Show | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Hans-Hermann Thielke | Kabarett | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Thomas Freitag, Kabarett | 20.00

Lanz-Kapelle MA | Enjoy Classic: Die verrückte Welt des Don Quichotte | Kinderkonzert | 11.00 | 4 Times Baroque feat. C. Brandt | Vivaldi/Prowo u. a. | 20.00

Musikschule Calw | Hesses Traum | Musikal.-Lit. Autorenabend | 19.30

Schloss Schwetzingen | Mozartfest: Stipendiatenkonzert | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Cyberforum | Lutherjahr: Reformation und Innovation | Präsentation der Hoepfner-Büste | 16.00

Kinemathek | Stromaufwärts | Belgien/NL/Kroatien, dt. UT | 19.00 | Der Fremde | I/F, DF | 21.15

KJH Südstadt | Mai Selam – Wasser des Friedens | Film/Vortrag | 18.00

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Messe | NUFAM | Nutzfahrzeuge-Messe | 10.00

Museum in der Majolika | Highlights der Majolika | 16.00

Tollhaus | KOHI Poetry Slam #123 | Literaturtage-Eröffnung | 20.30

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Selmnitzsaal Berghausen | Square Dance Verein Lovely Caotics | Tag der offenen Tür | 19.30