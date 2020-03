03.04.2020

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Knochenfabrik/Zik Zak | 21.00

Die Stadtmitte | DJ Ripley & Alex Wellington (90er Party)/Independent Days Filmparty | 23.00

Dorfschänke | Club Live | 21.00

Gotec | Timo Mandl | 23.00

Hemingway Lounge | Markus Herms Tribute to Charlie Parker | 20.00

Jubez | Inklusive Disko | 18.00

Kohi | Song Slam | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

P8 | Black Toundra/100000 Tonnen Kruppstahl/Watered | 20.00

Rathausgewölbe Durlach | Ausstellungseröffnung Abstrakte Welten/Miri in the Green | 18.00

Scruffys Irish Pub | Sons of Flaherty | Folkpunk | 20.00

Substage | Living Theory | Linkin Park Tribute | 21.00

Tempel | Astor Piazzolla – Mehr Tango geht nicht | Musikal. Lesung | 19.00

Tollhaus | Jens Thomas | Jazz | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | The J-Sound Project | 20.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Ein Strauß roter Rosen | Melodien aus Schlager + Volksmusik | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Carmina Burana | 19.30

Begegnungsstätte Grötzingen | Sofies Welt | Neues Hoftheater | 20.00

Das Sandkorn | Erdbeben in London | 19.00

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater & ich | Komödie | 20.00

Jubez | Die witzige Dreifaltigkeit | Sabine Domogala/Daniel Helfrich/Hildegart Scholten/Mlle Mirabelle | 20.00

K2 | Oh Alpenglühn! | 20.00

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

Kleine Kirche | Y. Hofmann (Bariton)/Ensemble Vokal/Instrumentalisten | Fauré/Bach u. a. | 19.30

Tollhaus | Shay Kuebler Radical System Art: Telemetry | Tanz | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Das letzte Mal | 19.30

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Die drei Bonobos | Komödie | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche: Wok Wok Wok | 15.00 | Don Quijote | 20.00

Tellplatz-Casino Ötigheim | Stückwerk III: Jean Anouilh Antigone | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Futur de Luxe | 19.30

theater treppab Bruchsal | BLB: Keine Macht für Niemand | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Die Stadtmitte | www.independentdays-filmfest.com | 19.00 + 20.45

Kinemathek | Kahlschlag | D | 19.00 | Monos | dt. UT | 21.15

Nun | Heiner & Chris machen Quiz | 20.00

Schauburg | www.independentdays-filmfest.com

Schloss | Eröffnungsabend der Winter School Beyond Borders – Crossover Karlsruhe Zagreb | 18.30

Wein-Musketier | Whisky-Tasting: Islays Schätze | 18.30

Yoga Vidya Zentrum | Meditation und Satsang | 20.15

ZKM | Ellen Auerbach: Bauhäuslerin aus Karlsruhe I&II | Filmscreening | 18.00 + 20.30

Region

Altes Volksbad MA | Wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen | Knarf Rellöm, Lesung/Konzert | 20.30

Festhalle Bad Rotenfels | Agentterrorist | Deniz Yücel, Lesung | 20.00

Stadtbücherei HD | Zwischen Tag und Traum | Sonja Viola Senghaus, Lyriklesung + Musik | 19.00