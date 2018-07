03.08.2018

Club/Live Musik

Bar Luka | DJ | 23.00

Kohi | Song Slam Show | 21.00

Lago | Three Kings | Rock | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Moninger Braustübl | Seán Treacy Band | 19.00

P8 | Rope/Cavalcades/00y 18 | Hardcore/Screamo/Experimental Sludge | 21.00

Tollhaus | Maxïmo Park | Pop/Rock | 20.30

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Zirkuszelt Otto-Dullenkopf-Park | Jubez-Tanzbar | 21.45

Region

Kurpark Baden-Baden | Sommer-Milonga | Tango | 20.00

Schloss Edesheim | Julia Neigel | 20.00



Bühne/Klassik

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Kleine Kirche | HfM-Mittagskonzert | 12.15

Region

Freilichtbühne Ötigheim | Der Name der Rose | 20.00

Erbprinz Ettlingen | Anatevka kurz-weilig + 4-Gang Menü | 19.00

Nationaltheater MA | Die Schöne und das Biest | Disney-Musical | 19.30

Schloss Ettlingen | Das kleine Gespenst | ab 5 J. | 15.00 | Chicago | Musical | 20.30 | Ein toter Mann ist schwerer als ein gebrochenes Herz | Krimilesung | 21.00



Lesung/Vortrag/Film+

Espresso Tostino | DesignerInnen im Alten Schlachthof | Spaziergang | 18.00

Filmpalast am ZKM | Asia Night: Corpse Party | 22.45

Schloss Gottesaue | Open Air Kino | Die Verlegerin | 21.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

Region

Bücherschrank Hayna | Paul, die Dom-Maus | Lesung ab 6 J. | 17.00

Siebentäler Therme Bad Herrenalb | Nacktbadezeit | 20.00