03.03.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Rhonda | 21.00

Dorfschänke | Jenny Never | 21.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 17.00

Gotec | GoToTec (U18) | Elektro | 23.00

Hemingway Lounge | Jim Snidero Quartet | 20.00

Jubez | Local Triple Night | Malou/Lea LaDoux u.a. | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Bass’n’two | Jazz | 20.00

Monk Bar | Phunky Town | DJ Amar | 23.00

Substage | Tommy H. Price | 21.00

Tollhaus | Isolation Berlin (Pop/Rock)/Nicolas Sturm | 20.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Region

Altes Forsthaus Langensteinbach | Irischer Abend: Seán & Buchi im Duo | 20.00

Birdland 59 Ettlingen (Jazzclub) | Gozo | 20.30

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | The Cashbags | Tribute to Johnny Cash | 20.00

Halle 02 HD | Knorkator | 21.00

Kurhaus Baden-Baden | 10 Jahre Mr. M’s Jazz Club | Duo Bassface | 19.00 | J. Kraus/R. Krija/K. Sanders/Mr. M’s All Stars Band u. a. | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Tulwezwiwwle gewwe Schnupfe | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett : Das kleine Schwarze/The Riot of Spring | 20.00 | Das Abschiedsdinner | Komödie | 20.00 | Händelwerkstatt | 20.00

ibz | HIC – Das Leben und die Gedichte von Neyzen Tevfik | Tiyatro Diyalog | 20.00

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | von L. Naumann | 20.00

K2 | Wer mit wem? oder Die Wahrheit | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Mutti Reloaded | Reiner Kröhnert | 20.15

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz | ab 5 J. | 10.00 | Herzrasen | 20.00

Sandkorn | 1984 | 19.30 | Spitz und Stumpf | Pfälzer Kabarett | 20.30

Region

Baden-Arena Offenburg | Ehrlich Brothers | Magie Show | 20.00

Gugg-e-mol Kellertheater Bretten | Auf den Hund gekommen | Stadtgeschichte | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Hennes Bender | Comedy | 20.00

Kleine Bühne Ötigheim | Der Drache | Schauspiel von J. Schwarz | 20.00

Reithalle RA | Saso Avsenik und seine Oberkrainer | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Schmerzliche Heimat | 19.30

Theater Baden-Baden | Nathan der Weise | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Europabad | Saunayoga | 17.30 + 18.30 + 19.30

Prinz Max Palais | Hommage an Hermine Villinger | Vortrag | 19.00

Schloss | Die Erfindung der Volkskultur im 19. Jhdt | 16.00

Region

Marktplatz Bretten | Französischer Markt