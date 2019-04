03.05.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Punčke | Alternative/Indie-Rock | 20.00

Die Stadtmitte | 90er Party | 23.00

Café Nun | Florian Ostertag | Singer/Songwriter | 20.30

Jubez | Dudefest III: Saint Vitus/Dopelord/Ultha/Sabbath Assembly/Messa | 19.00

Kohi | The Underground Youth | Post-Wave | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Schlachthof | Seán Treacy Band | Irish Night | 20.00

Substage | Coheed and Cambria/The Intersphere | Prog-Rock | 20.00

Tollhaus | Herbert Pixner Projekt | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Mine/AB Syndrom | 21.00

Birdland 59 Ettlingen | Nice Brazil | 20.30

Kupferdächle PF | Aljosha Konter | Liedermacher-Pop | 20.00

Pfingstbergschule MA | Flo Bauer Blues Project | 20.00

Rheinstrand Speyer | Season Opening: Cris Cosmo & Fenner | 19.30

Theater HD | Kolektif Istanbul (Funk/Jazz)/DJ Offbeat Terrorist | 22.45



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Zukunft braucht Herkunft | 20.00

Badnerlandhalle Neureut | Michl Müller | Kabarett | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig Fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | Komödie | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | NoLobby is perfect | Anny Hartmann | 20.15

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Schloss Gottesaue | Rising Stars | Orchesterkonzert 1 | Mozart/Strauss/Beethoven | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | ab 12 J. | 19.30

Tollhaus | Jürgen Becker | Kabarett | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Schwoba-Komede | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | C. Gerhaher (Bariton)/G. Huber(Klavier) | Schumann/Brahms | 20.00

Gräfenberghalle Freckenfeld | 65 Jahre MV Lyra Freckenfeld: Konzert der Spielgemeinschaft Freckenfeld/Büchelberg | 20.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Ein Sommernachtstraum | 20.00

Jugendwerk St. Josef LD | Robin Hood | Kleine Bühne Landau | 20.00

Kellertheater RA | Central Park West | Theater Esprit | 20.00

Palatinum Mutterstadt | De edle Wilde | Chako Habekost | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Des Kaisers neue Kleider | 15.00 | BLB: Die Glasmenagerie | 19.30

Theater Baden-Baden | Das Spiel von Liebe und Zufall | 20.00

Theater HD | No Sex | 20.30

Zwinger HD | In dir schläft ein Tier | ab 9 J. | 11.00 | Oh My | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Festhalle Durlach | Tattoo Convention | 15.00

Kinemathek | Gestorben wird morgen | 19.00 | Streik | F, dt. UT | 21.15

Messe | Nadelwelt | Int. Messe für Handarbeiten | 10.00

Museum beim Markt | Böse Dinge und schöner Schmuck | 16.00

P8 | Schäfchen im Trockenen | Anke Stelling, Lesung | 20.00

Schloss Gottesaue | Musik im Gespräch: Karriere heute? | 11.00 | Rising Stars stellen sie sich vor | 16.00

Yoga Vidya Zentrum | Yoga für ein harmonisches Leben | 18.30

Region

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Schloss Ettlingen | Expertisa – Ettlinger Leistungsschau | 10.00

Schloss/Rosengarten Ettlingen | Markt für Gartenkunst und Handwerk | 11.00