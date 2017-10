03.11.2017

Club/Live Musik

AKK | Generator | Stoner-Rock | 20.00

Alte Hackerei | DJ Miss Smiths Medicine | 22.00

Festhalle Durlach | Grachmusikoff | 20.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Gotec | Ü30 | DJ Dag | Techno/House | 23.00

Jubez | Stereodrama/Justin Nova/Voodoo Kiss | 20.00

Kohi | Fai Baba | Psychopop | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Mikado | Smiley Connection/Jaief & Asong/Evolver | Rock | 20.00

Scruffys Irish Pub | Destiny Unknown | Rock | 20.00

Substage | Emil Bulls/Grizzly/Vitja | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

BadnerHalle Rastatt | Django 3000 | 20.00

Bürgerhauskeller Sulzfeld | The Lucky Wilson Band | Country/Americana | 20.30

Karlstorbahnhof HD | Enjoy Jazz | Arun Ghosh | 21.00

Pfingstbergschule MA | Ladies Sing the Blues | 20.00

Villa Lina Bad Herrenalb | Kieran Halpin | Singer/Songwriter | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | La Clemanza di Tito | 20.00 | Der Krüppel von Inishmaan | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Eigentlich bin ich ja Tänzer | Danile Helfrich | 20.15

Kammertheater | Aufguss | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Klaviermusik | 12.15

marotte Figurentheater | Ein Schaf fürs Leben | ab 5 J. | 10.00 + 15.00 | Arbeitslos und Spaß dabei | 20.00

Schloss | Poetry Slam | 19.00

Tollhaus | Cavewoman | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Demut vor deinen Taten, Baby | 20.00

Ev. Gemeindezentrum Berg | H. Paulus + A. Köhnlein (Flöten)/A. Nam (Klavier) | Telemann u. a. | 19.00

Festspielhaus BAD | Herbstfestspiele | Beethoven: Leonore | 19.00

Keltenhalle Mörsch | 100% Chorus | Chorus of Concord | 19.00

Kulturhalle Remchingen | Katharina Lutherin zu Wittenberg | Theater | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Philharmonie am Nachmittag | 16.00 | Andreas Rebers | Kabarett | 20.00

Philippuskirche MA | Mythos Orpheus | 450 Jahre Monteverdi | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Prinz und der Bettelknabe | 15.00 | 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30

Theater BAD | Kinder der Sonne | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | La tenerezza | I, dt. UT | 19.00 | Fiore | I, dt. UT | 21.15

Kohi | Vernissage: Andromeda de Mola | Evelyn Taylor-Kopp | 19.00

Messe | offerta | Erlebnis-/Einkaufsmesse | 10.00 | Miss & Mister Ba-Wü Wahl | 17.30

Messplatz | Herbstmess’ | 14.00 | Charivari rockt | 19.00

Schlosshotel | Tag der offenen Tür | 14.00 | Wine Night | 18.00

vhs | Zur Schöffenwahl | 18.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | Glass Bead. Site 1: Logic Gates, the Politics of the Artifactual Mind | Konferenz/Magazin-Launch | 10.00 | Resonanzen. 40 Jahre Kunststiftung Ba-Wü | Ausstellungseröffnung | 19.00

Region

Pfälzer Krimiwochenende | www.pfalz.de