30.08.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Master T (Mixed)/Intro (Techhouse/Techno) | 23.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Topsy | Topsy Fever | 23.00

Region

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Miri in the Green | 19.00

Innenstadt Kandel | Stadtfest: The Beat Brothers | 21.00

Kurgarten Baden-Baden | Kurpark-Meeting: Tip Toe Quartett u. a. | 16.00



Bühne/Klassik

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 19.30

Kohi | Poetry Slam | 21.00

Orgelfabrik Durlach | Lang lebe Doktor Knock | Komödie | 20.00

Region

Geilweilerhof Siebeldingen | Heimwärts in die Fremde | Chawwerusch Theater | 19.30

Kloster Maulbronn | B. Glemser (Klavier)/J. Berger (Violoncello) | Schubert/Bach u. a. | 20.00

Tierpark Walldorf | Gankino Circus | Musikkabarett | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

Boesner Künstlerbedarf | P. Feichter: Expressive Malerei | Workshop I | 11.00

DHBW | KinderCollege: Toleranz und Intoleranz | 7-14 J. | 8.30

Kurpark Bad Herrenalb | Banda Musicale Città di Staffolo | 19.00

Kronenplatz | Critical Mass | Fahrraddemo | 18.00

Schloss | Antike Objekte aus dem britischen Zypern | 16.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Drachenzähmen leicht gemacht 3 – Die geheime Welt | 21.00

Turmbergbad Durlach | Mondscheinschwimmen (bis 24.00)

Region

Schlosshof Ettlingen | Open Air Kino: Bohemian Rhapsody | 20.30