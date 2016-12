30.12.2016

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Pre-Silvester Bar Night | 22.00 | Friday Vibez (Selecta Martin/DJ Highzzla) | 22.00

Café Emaille | Reindeers | Rock’n’Roll | 21.00

Die Stadtmitte | Mixed/Electro | 23.00

Dorfschänke | Winter Season Meets Dorfschänke | DJ Paries | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Topsy | Krebs trifft Fahrrad | Flirtparty | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Techno in Town | David Bühler & Friends | 22.00

Rosengarten MA | Stomp | 20.00

Rosenplatz Baiersbronn | Winterparty | DJ/Schneebar | 17.00

Schnick Schnack RA-Niederbühl | Seán Treacy Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ballett: La Sylphide | 20.00 | Terror | 20.00 | Ich rufe meine Brüder | 20.00

Jakobus-Theater | Auf und davon | Gaunerkomödie | 20.00

K2 | Das Lächeln der Frauen | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Das Prinzip Hoffmann | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | 19.30

Messplatz | Karlsruher Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15 | Sandkorn-Weihnachtskabarett | 20.30

Tollhaus | Slapstick Sonata | Cirk La Putyka | 20.00

Region

BadnerHalle Rastatt | Ritter Rost Band & Geschichten | 15.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Jabula Africa – Circus der tanzenden Trommeln | 20.00

Exiltheater Bruchsal | Eine Reise in den Süden | von B. Wendel | 20.00

Jahnhalle Gaggenau | Schluss mit... | Konzert | 18.00

Kleine Bühne Ettlingen | Harold and Maude | 20.00

Le Vaisseau Strasbourg | Wow! | Pantomime ab 4 J. | 14.30

Lutherhaus Schwetzingen | De Weeschwie’sch-Män | Chako Habekost | 20.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Orpheus in der Unterwelt | 20.00

Oberrheinhalle OG | Moscow Circus on Ice | 19.00

Rosengarten MA | Stomp | 16.00 + 20.00

Stadthalle Deidesheim | Meine dicke Freundin | Komödie | 20.00

Theater Baden-Baden | Egmont | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00