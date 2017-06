30.06.2017

Club/Live Musik

AKK | Boothill Society | Country-Folk | 20.00

Alte Hackerei | Ratttengold & DJ Terrorfett | 22.00 | Friday Vibez: Selecta Flo/Selecta Martin | 22.00

Dörfle | www.eckkultur.de | Kulturelles Altstadtfest | 17.00

Fettschmelze | Fett Friday | 12-14.00 + 18.00

Gutenbergplatz | Lindenblütenfest | 16.00 | Amadeus live | 19.30

Hemingway Lounge | FineFones Saxophone Quartet | 20.00

Jubez | Pimp Up Flohmarkt/Cristiano Matos Group live | 14.00

Lago | Wishing Well | 20.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Darshan Jesrani | 23.00

P8 | Peace of Mind | Hardcore | 20.30

Substage | Emergenza Bandcontest Regiofinale | 19.30

Topsy | Party Pur | 22.00

Zieglersaal | A Bisele Masl | Klezmertanz | 20.00

Region

Bruchsal | Brusl-Night

Kupferdächle PF | Sommer Party | Feintonfilter/DJ Vinül Junkie/Techmind | 21.00

Kurgarten Baden-Baden | Romeo Franz Ensemble | Sinti-Jazz | 16.00 | Disco Boyz | 20.00

Kurhaus Bad Herrenalb | die neue Welle Chill Out Lounge | 16.00

Villa Lina Bad Herrenalb | Robby Ballhause | Folk/Bluegrass | 19.00

Zehnthaus Jockgrim | Sommerfest | Combo Latino | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Jelly Parade – Upcycling zum Mitmachen ab 6 J. | 16.00 | Geteilte Pulte: Beethoven | Konzert ab 12 J. | 19.00 | Ballett: Rusalka | 20.00 | Nowhere Out | 20.00

Insel | Fair Play | Tanztheater ab 7 J. | 11.00

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 20.00

Kammertheater | Non(n)sens | Musical | 19.30

Kleine Kirche | Mittagskonzert Blockflöte/Klavier | 12.15

Kohi | Poetry Slam | 21.00

Sandkorn | Arsen und Spitzenhäubchen | 19.30 | Love Letters – Liebesbriefe | 20.15

Seebühne Zoo | RevolTiere! | Werkraum-Theater | 16.00

Schloss Gottesaue | Benefiz Zonta Club | 19.30 | Solistenexamen Kammermusik | 19.30 | PRIMA Abend Viola | 19.30 | OpernsängerInnen der Zukunft | 19.30

Tollhaus | Hagen Rether | Kabarett | 20.00

ZKM | Im Wirbel der Zeiten | Zeitgen. Kompositionen von Denner/Grisey/Seidl | 20.30

Region

Belvedere Bruchsal | Im weißen Rössl | 20.30

Gartenschau Bad Herrenalb | Der gestiefelte Kater | 16.00 | Der eingebildete Kranke | Komödie | 20.30

Rathaushof Speyer | Puck erzählt... | Kinderkonzert | 15.00 | Musikfest Reformation mit Mendelssohn | 19.30

Schloss Ettlingen | Lysistrata | Komödie | 20.30

Theater BAD | Hyde/Jekyll | 20.00

Theater HD | Wir gratulieren/Der Ring des Polykrates | Opern | 19.30

TKV Untergrombach | Alice im Wunderland | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | 1001 Nacht Library Sleepover | ab 6 J. | 19.30

Atelier für Gestaltung | Magasin Madagascar | 15.00

Hoser + Mende (Karlstr. 76) | Eingeschlossen nach Ladenschluss: Stöbern, Schnökern und Genießen | 19.00

Kinemathek | Mali Blues | D, dt. UT | 19.00 | Auf und davon | Finnland, dt. UT | 21.15

KIT (Hertz-Hörsaal) | K’her Science Film Days | Official Selection | 18.00

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Parzival Schulzentrum Hagsfeld | Elternnachmittag KSS | 17.00

Romy Ries Concept Store | genussbeziehungen/delikatEssen | 17.00

Schloss | Frömmigkeit in der Renaissance | 16.00

SSC Waldstadt | 50 Jahre SSC | Sportwochenende

TafF (Belfortstr. 10) | Frauen-Second-Hand-Flohmarkt | 12.00

Wildparkstadion | Flohmarkt | 8.00

ZKM | Radical Software. Die Raindance Foundation | Ausstellungseröffnung | 19.00

Region

Bretten | www.peter-und-paul.de

Ecomusée d’Alsace Ungersheim | Rund um die Imkerei

Sporthalle Heidelsheim | Abendsportfest | 17.00