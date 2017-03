31.03.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Owls By Nature/Worst Days Down/Mike Nash | 20.00 | Friday Vibez (Selecta Martin/DJ Highzzla) | Reggae/Dancehall | 22.00

Die Stadtmitte | Mixed/Techhouse/Techno | 23.00

Dorfschänke | Jonny Las Vegas | 21.00

Festhalle Durlach | Spencer Davis Group | 20.00

Gotec | Mindgate: Südrausch/Schwarzer Hase | Goa | 23.00

Hemingway Lounge | Mrs. Bo’s Cookbook | Jazz à la flute | 20.00

Jubez | Who Killed Bruce Lee | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Monk Bar | Mister Pilou | 23.00

Scruffys Irish Pub | Worth | Rock | 20.00

Substage | Kissin’ Dynamite/20 Dark Seven | 20.00

Topsy | Die Legende lebt | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | 2 plus 1 | Young Jazz | 20.30

Fabrik Bruchsal | Demon’s Eye | Deep-Purple-Tribute | 20.30

Halle 02 HD | Jonathan Kluth & Band | Pop | 19.30

Kurhaus Baden-Baden | Quadro Nuevo | Tango | 20.00

Musikantebuckl Oberotterbach | Monica Pasqual & Josh McClain | Folk | 20.30

Salmen Offenburg | Herz aus Holz-Ausstellungseröffnung | Wohnzimmerakustik/DJ J. Schleyer | 19.00

Uhlandbau Mühlacker | Miss Zippy & The Blues Wail | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Tulwezwiwwle gewwe Schnupfe | 20.15

Bad. Staatstheater | Ballett: Der Widerspenstigen Zähmung | 20.00 | Der Krüppel von Inishmaan | 20.00 | Möglicherweise gab es einen Zwischenfall | 20.00

Insel | Frierschlotterschwitz | Tanztheater ab 3 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Demut vor deinen Taten Baby | von L. Naumann | 20.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Grenzwertig | Lisa Catena | 20.15

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | HfG: Kammermusik Violine/Klavier | 12.15

Kohi | Poetry Slam | 21.00

marotte Figurentheater | Siehste... Szenen einer Ehe | Loriot mit Handpuppen | 20.00

Martin-Luther-Haus Grötzingen | Der Neurosen-Kavalier | Akkordeonfreunde-Komödie | 20.00

Originelle Maßschuhe Grötzingen | Im Tingeltangel tut sich was | Iris Bertholdt (Chanson)/Vladimir Ivanow (Piano/Akkordeon) u. a. | 20.00

Sandkorn | Männer.Reifen | rastetter & wacker, Kabarett | 20.15 | Arsen und Spitzenhäubchen | 20.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Kleinkunst im Wald | 20.00

Tollhaus | Horst Schroth | Kabarett | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Michl Müller | Comedy | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Palz goes Paradise | Heimat-Revue | 20.00

Figurentheater PF | Cocktails | Marionettenprogramm | 20.00

Haus am Westbahnhof LD | Windbeutel/Bühnensprung | Improtheater | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Bruderkampf | Theater | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | Frank Sauer | Kabarett | 20.00

Klinik Falkenburg Bad Herrenalb | HfG: Violinabend | 19.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Peter Vollmer | Kabarett | 20.00

Stadthalle Kandel | Lars Reichow, Kabarett | 20.00

Theater BAD | Ronny von Welt | ab 11 J. | 10.00 | Geächtet | 20.00

Zwinger HD | Ich heiße Ben | ab 10 J. | 10.00 | Bacon | Tanzstück von N. Linning | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Albert-Schweitzer-Saal | Krimitage | Eisenberg | A. Föhr, Lesung | 19.00

Eva Klinglers Biobuchlädle (Gerwigstr. 33) | Die Trüffel-Connection: Ein Richter-Krimi | H. Kiwull, Lesung | 16.00

Hoepfner Schalander | Krimitage | (K)eine Bierleiche zum Dessert | A. Eßer | 19.30

Hoser + Mende (Karlstr. 76) | Eingeschlossen nach Ladenschluss: Stöbern, Schnökern und Genießen | 19.00

Kinemathek | Tanna | AUS, dt. UT | 19.00 | Queere Kurzfilme | 21.15

Kronenplatz | Critical Mass: Fahrraddemo | 18.00

Landesmedienzentrum | Die Grenzen der Toleranz – Warum wir die offene Gesellschaft verteidigen müssen | Dr. M. Schmidt-Salomon, Lesung | 19.30

Rathausgewölbe Durlach | Oster-/Kunsthandwerkermarkt | 10.00

Schloss | Zu Tisch bei Fürsten und Bürgern | 16.00

TafF (Belfortstr. 10) | Second Hand Basar/Flohmarkt | 12.00

vhs | Aktuelle Befunde der Geschlechtersoziologie | Vortrag | 19.00

Region

Design-Center Ba-Wü Stuttgart | Transforming Industrial Design #2 | Work Conference | 11.00

Kupferdächle PF | Newcomer Poetry Slam | 19.00

Turnhalle Freckenfeld | Flohmarkt | 17.00