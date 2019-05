31.05.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Peawees | 21.30

Die Stadtmitte | Master T (Mixed)/Fabijan & Co. (Elektro) | 23.00

Festplatz Ponderosa Wolfartsweier | Woodstickel Festival: All of Three/Cat Hill BluesBand/Out Of The Blue(s)/De Polize/Los Catacombos | 16.00

Friedrichsplatz | Brigandefeschd | Seventies Four | 18.00

Hemingway Lounge | Wawau Adler Trio | 20.00

Jubez | Local Double Night: Entorx/Nachtschatten | 20.30

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Scruffys Irish Pub | Slackbird | Rock | 20.00

Tollhaus | Elif & Çok Güzel Band | Jazz/World | 20.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | Rice Crush | 20.30

Dt. Weintor Schweigen-Rechtenbach | Addicted | 19.00

Eremitage Waghäusel | Familiensommer | 11.30 | La Brass Banda | 20.00

Kupferdächle PF | Kulturschock-Finale/Easy Hip Hop-Party | 20.00

Museum LA8 Baden-Baden | Old Iron Blues Band | 21.00

Wiesengelände dm-Arena | Sta Ima-Festival | Balkan Open Air | 15.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Staatstheater | Iphigenie + Gespräch | 20.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Insel | Hedwig and the Angry Inch | ab 15 J. | 19.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Was glaub‘ ich, wer ich bin? | Liza Kos | 20.15

Kammertheater | Kinderzaubertheater | 15.00 | Abrakadabra Zaubergala | 19.30

Kleine Kirche | Y. Kim (Oboe)/H. Kim/J. Kim (Klavier) | Mozart/Doráti u.a. | 12.15

marotte Figurentheater | Adams Äpfel | 20.00

Schloss Gottesaue | Konzert des Instituts für Musikinformatik/-wissenschaft | 19.30

Spuktheater | Subtiler Spuk | 17.30 + 20.00

Tollhaus | Kohi Poetry Slam #143 | 20.30

Region

Marktkirche Bad Bergzabern | Orgelmusik zum Freitagsmarkt | 11.00

Theater Baden-Baden | Das Imperium des Schönen | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Birkenplatz (Wildparkstadion) | Flohmarkt | 8.00

HfG/ZKM | Gulaschprogrammiernacht | entropia.de

Kinemathek | dokKa Dokumentarfestival | www.dokka.de | 12.30

Kronenplatz | Critical Mass | Fahrraddemo | 18.00

Schauburg | Filmclips aus der hiesigen Klimakampagne | 16.00 | Unsere Zeit läuft | 17.00

Wein-Musketier | Whisky-Tasting: Pioniere des Single Malts | 18.30

Region

Steinweiler | Historisches Dorffest: Mittelalterlager/Oldtimer-Rallyes

Wein-/Sektgut Wilhelmshof Siebeldingen | Sektfreunde: Schloss Vaux/Rheingau zu Gast | 16.00