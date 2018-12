04.01.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | 90er Party | 23.00

Kohi | Heim | Indie D | 21.00

Marktlücke | Karls-Club | 23.00

Substage | The Busters | 21.00

Topsy | Topsy Fever | 22.00

Region

Birdland 59 Ettlingen | … | 20.30

Eislaufhalle Baiersbronn | Eisdisco | 18.00

Villa Böhm Neustadt | Nosie Katzmann & Stefan Kahne | Singer/Songwriter | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z‘samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Der stärkste Mann der Welt | 20.00

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 16.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Schwamm drüber 2018 | Anny Hartmann | 20.15

Kammertheater | Dinner for One | 19.30

Konzerthaus | Der Nussknacker | Bolschoi Staatsballett Belarus | 19.30

marotte Figurentheater | Pettersons Feuerwerk für den Fuchs | ab 5 J. | 11.00 + 16.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Region

Harres St. Leon-Rot | Chako Habekost | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Alice im Wunderland | Russian Circus on Ice | 19.00

Rosengarten MA | Thriller live | 20.00

Saalbau Neustadt | A Tribute to Simon & Garfunkel meets Classic | 20.00

Theater Baden-Baden | Herzsprünge | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Yoga Vidya Zentrum | Info Yogalehrerausbildung | 18.30 | Info Kinderyoga Übungsleiter/in Ausbildung | 19.30

Region

Schloss Bruchsal | Die Drachen sind im Schloss | Kinder-Führung | 15.00

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | Clown-Duo Paulo & Herr Klemmerle | 14.30 + 17.00